Haus wegen Brand eines Heizungsanbaus unbewohnbar

Durch den Brand eines Heizungsanbaus ist ein Wohnhaus in Hardheim (Kreis Neckar-Odenwald) vorerst unbewohnbar geworden. Die Polizei schätzte die Schadenssumme am Dienstag auf circa 150.000 Euro. Verletzt wurde ihren Angaben nach niemand. Laut Polizei bemerkten die sechs Bewohner das Feuer am Montag früh genug, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. In dem Wohnhaus im Ortsteil Dornberg selbst brannte es der Polizei zufolge nicht, es zog aber Rauch in das Haus. Die Feuerwehr beseitigte den Rauch mit Ventilatoren. Wegen der Rückstände konnten die Bewohner laut Polizei nicht zurück ins Haus und kamen deshalb bei Bekannten unter. Wieso es im Heizungsraum gebrannt hat, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.