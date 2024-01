Hauk will mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen

Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) will sich für mehr Transparenz bei der Preisgestaltung von Lebensmitteln einsetzen. Die Lebensmittelpreise seien zuletzt massiv gestiegen, sagte Hauk am Donnerstag in Stuttgart. Die Landwirtschaft sei dafür allerdings nur teilweise verantwortlich, da sie nur ein Glied in der gesamten Wertschöpfungskette sei. Sie sei aber definitiv kein Inflationstreiber, sagte Hauk.

Im Handel gebe es ein Oligopol, das vertieft untersucht werden müsse, sagte der Landwirtschaftsminister. Unter einem Oligopol versteht man einen Markt mit wenigen Unternehmen, die einen Großteil des Marktes einnehmen und entsprechend mächtig sind. Die Preise im Handel verdienten einen schärferen Blick hinsichtlich der Konformität in einer Marktwirtschaft, sagte Hauk.

Für mehr Transparenz soll laut Hauk künftig auch ein sogenannter Marktbeirat sorgen. Dieser solle wissenschaftlich besetzt sein, aber auch mit Vertretern derer, die in den Wertschöpfungsstufen beteiligt sind. Der Marktbeirat solle eine neutrale Bewertung der Erzeuger-, Produkt-, Produktions- und Verkaufspreise vornehmen, hieß es laut Mitteilung.