Hannes und der Bürgermeister: Karlheinz Hartmann ist tot

Karlheinz Hartmann, einer der beiden Schauspieler aus der Komödie „Hannes und der Bürgermeister“, ist gestorben. Jahrzehntelang schlüpfte er in die Rolle des Bürgermeisters.

Hartmann war bereits am 29. August gestorben, wie der SWR berichtet. Er sei am 5. September auf dem Waldfriedhof in Herrenberg (Kreis Böblingen) anonym beigesetzt worden.

Gerade noch auf Abschiedstour

Erst im Dezember nahm er mit seinem Schauspielkollegen Albin Braig, der den Hannes spielte, die letzten Sketche für die Serie auf. Noch bis zum Sommer waren sie gemeinsam auf einer Abschiedstour durchs Land. Danach wollten die beiden eigentlich in den Ruhestand gehen. Nun müssen ihre Fans von einem der beiden endgültig Abschied nehmen.