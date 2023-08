Göppingen

Handtasche schlägt Verbrecher in die Flucht

Geilingen / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Eine Frau hat mit ihrer Handtasche einen Verbrecher vertrieben. Die 48–Jährige wurde am Mittwoch zunächst in einer Bank in Geislingen (Landkreis Göppingen) von einem Mann mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 16:02 Von: Deutsche Presse-Agentur