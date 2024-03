Handgranate in Garten gefunden

Eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Mann auf seinem Grundstück gefunden. Bei Gartenarbeiten in Heidenheim an der Brenz entdeckte der 53-Jährige den gefährlichen Gegenstand und verständigte die Polizei, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst barg am Freitagmittag schließlich die französische Granate.

Laut Polizei reagierte der Mann genau richtig. Alterungserscheinungen wie Korrosion machen Bomben und Munition zu einer unberechenbaren Gefahr, erklären die Beamten. Darum solle man den Umgang mit Kampfmitteln ausschließlich Spezialisten überlassen und die Polizei rufen.