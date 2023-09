Halbzeitbilanz Grün–Schwarz: Taten zählen, nicht Ziele

uch das möge zur Halbzeitbilanz der zweiten grün–schwarzen Regierung gesagt sein: Die Koalition hat Baden–Württemberg in mancher Hinsicht besser und zukunftsfester gemacht. Bei der Solardachpflicht und der Wärmeplanung etwa hängen die anderen Bundesländer dem Südwesten hinterher. Zur Halbzeit formulieren die Partner noch hehere Ziele. Zeit und Geld werden aber immer knapper, dafür wachsen die Profilneurosen auf beiden Seiten. Eine brisante Melange.

Manch Grüner will sich vor seinem Ausscheiden aus der Politik noch ein Vermächtnis gönnen: der eine Winfried (Kretschmann) etwa einen zusammenhängenden Nationalpark, der andere (Hermann) eine Mobilitätsgarantie, die die Menschen im ländlichen Raum garantiert von frühmorgens bis spätnachts unabhängig vom eigenen Auto macht — ob die das wollen und brauchen oder nicht. Dem steht die kollektive Profilneurose einer Landes–CDU entgegen, die den Grünen solche Erfolge nicht gönnt. Nach zehn Jahren als Juniorpartner giert sie darauf, an die Spitze zurückzukehren. Dorthin, wo sie nach Ansicht vieler Christdemokraten eigentlich immer gehörten. Ohne die Grünen–Gallionsfigur Kretschmann stehen die Chancen gut.

Je näher die Landtagswahl 2026 rückt, desto verbissener wird der kleinere Koalitionspartner versuchen, aus dem Schatten des größeren zu treten, und der größere, seine Pfründe zu sichern. Ruhiges, kooperatives Arbeiten im Interesse der Bürgerinnen und Bürger wird stetig mehr einer Profilierung weichen. Erste Anzeichen hierfür gibt es längst. Die CDU lehnte das Mobilitätsgesetz kategorisch ab und will gegen den Bund wegen Mittelkürzungen für den ländlichen Raum klagen. Die Grünen wollen beim Umgang mit dem Wolf keine Kompromisse. Die vorige Legislaturperiode hat gezeigt, dass solche Profilierungswut in Streit, Blockade und Stillstand endet.

Grün–Schwarz war schon immer ausgezeichnet darin, Ziele zu formulieren. Was es in der zweiten Regierungshälfte aber mehr denn je braucht, sind Zusammenarbeit und Taten. Am Ende wird sich Grün–Schwarz nämlich an Erfolgen messen lassen müssen — nicht an Zielen.