Halbe Millionen Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Beim Brand eines Wohnhauses in Freudenstadt ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Eine Frau erlitt zudem leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach war das Feuer am Dienstagabend im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Mehrere Bewohner hätten sich wegen des Rauchs auf einen Balkon im zweiten Stock des Hauses begeben. Die Feuerwehr rettete sie laut Polizei mit Hilfe einer Drehleiter. Eine Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Wohnungen waren den Angaben nach zunächst nicht mehr nutzbar. Die Polizei ging von einem technischen Defekt als Brandursache aus.