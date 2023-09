Gesundheit

Hagel zu Kiffen: „Ich kann es wirklich niemandem empfehlen“

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Mann hält einen Joint in der Hand. (Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration )

In der Debatte um eine Cannabis–Legalisierung rät CDU–Fraktionschef Manuel Hagel vom Kiffen ab — und beruft sich dabei auf eigene Erfahrungen. „Als ich roundabout 17 war, habe ich das schon mal ausprobiert — mit Freunden“, sagte der 35–Jährige am Donnerstagabend in der SWR–Sendung „Zur Sache Baden–Württemberg“.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 16:23 Von: Deutsche Presse-Agentur