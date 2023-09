Hagel will sich zur Kandidatur für Landesvorsitz erklären

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel will sich erst am Mittwoch zur Machtfrage im Südwest-Landesverband äußern. Er habe Lust aufs Gestalten, sagte der 35-Jährige am Montag in Stuttgart. Am Mittwoch kämen Führungsgremien der Partei zusammen, dann wolle er sich persönlich erklären. Hagel werden seit Monaten Ambitionen auf den CDU-Landesvorsitz und die Spitzenkandidatur 2026 nachgesagt. Generalsekretärin Isabell Huber kündigte an, dass am Mittwoch eine Konferenz der Kreisvorsitzenden mit dem Landesvorstand geplant sei.

Landeschef Thomas Strobl hatte am Montag erklärt, dass er beim Parteitag im November nicht erneut kandidieren wolle für den Parteivorsitz.