Hagel warnt vor neuer möglicher Erdogan-naher Partei

Manuel Hagel, Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg, spricht bei einer Pressekonferenz. (Foto: Christoph Schmidt/dpa )

CDU-Parteichef Manuel Hagel sieht die mögliche Gründung eines Ablegers der türkischen AKP-Partei für die kommende Europawahl mit großer Sorge. „Wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan jetzt einen Ableger seiner nationalistischen, israelfeindlichen und in Teilen islamistischen AKP in Deutschland gründet, ist das Ziel klar: Erdogan will den türkischen Nationalismus nach Deutschland bringen und unsere freie Gesellschaft spalten“, sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.