Er gilt als Hoffnungsträger der gebeutelten baden–württembergischen CDU: Manuel Hagel aus Ehingen. 35 Jahre alt, Realschulabschluss, Banklehre, Studium an der Frankfurt School of Finance and Management, Leiter der Sparkasse Ehingen. Seit 2016 vertritt Hagel seinen Wahlkreis im Landtag.

CDU–Landeschef Thomas Strobl machte ihn direkt zum Generalsekretär im Land, seit 2021 ist Hagel Fraktionschef und schickt sich an, Strobl an der Landesspitze abzulösen und als Spitzenkandidat bei den Wahlen 2026 ins Rennen zu gehen. Über seine Chancen auf das Amt des Ministerpräsidenten, Bundesjugendspiele und sein Verhältnis zum grünen Koalitionspartner hat der Vater von zwei Söhnen mit der „Schwäbischen Zeitung“ gesprochen.

Sie sind im Sommer viel gewandert, auch mit FDP–Fraktionschef Hans–Ulrich Rülke. Ein Signal an die Grünen, dass Sie mit der Koalition unzufrieden sind?

Da gibt’s wirklich nichts hineinzugeheimnissen. Gemeinsam mit den von Winfried Kretschmann geführten Grünen regieren wir unser Land stabil, berechenbar und verlässlich. Im Gegensatz zur Ampel heißt es bei uns: Kurs statt Chaos.

Klar ist aber auch, wir sprechen mit allen demokratischen Parteien. So haben wir Christdemokraten als staatstragende Volkspartei das schon immer gemacht. Es ist doch auch keine Überraschung, dass wir mit der FDP viele gemeinsame Schnittstellen haben.

Ihr Grünen–Kollege Andreas Schwarz hat uns im Interview gesagt, dass er gerne auch nach der Landtagswahl 2026 mit Ihnen weiterregieren möchte. Sie auch?

Ich arbeite mit Andi Schwarz sehr vertrauensvoll und freundschaftlich zusammen. Dass er sich danach sehnt, mit der CDU zu regieren und keine Ampel will, kann ich wirklich sehr gut verstehen. Koalitionen aus Grünen und Schwarzen funktionieren dann, wenn die Grünen bereit sind zum Kompromiss und wir bereit sind zur Veränderung.

Das ist bei uns so — deshalb kann das auch eine Perspektive über diese Legislatur hinaus sein. Für uns ist aber auch klar: Wer Zweiter ist, muss Erster werden wollen. Mit diesem Ehrgeiz gehen wir an die Sache heran. Deshalb wollen wir nach der Landtagswahl wieder stärkste Kraft sein.

Und was, wenn Kretschmann die Regierung nicht bis dahin führt? Würden Sie noch in dieser Legislatur einen Nachfolger mitwählen?

Herr Kretschmann ist die Grundlage für unsere Koalition. Er hat den Menschen im Land vor der Wahl versprochen, fünf Jahre zur Verfügung zu stehen. Dabei unterstützen wir ihn mit aller Kraft. Nach meiner ganzen Erfahrung ist auf das Wort von Herrn Kretschmann Verlass. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass grüne Parteistrategen in Berlin seit Monaten darüber nachdenken, wie sie die Macht für die Grünen in der Zeit nach Kretschmann sichern können.

Ich bitte um Verständnis, dass eine Ministerpräsidentenwahl aus Gründen des reinen grünen Machterhalts für uns keine Option ist. In einem solchen Fall sehe ich mit uns in dieser Legislatur keine Mehrheit für einen anderen grünen Ministerpräsidenten. Uns geht es zuallererst immer um Baden–Württemberg.

Soll die CDU mit Ihnen als Spitzenkandidat Erster werden?

Ich habe auf diese Frage gewartet. Wirklich jeder Journalist in diesem Land stellt mir diese Frage. Das werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam entscheiden. Ich verspreche Ihnen heute eins: Wenn’s was Neues gibt, werden Sie es erfahren. Im Moment haben wir wirklich Wichtigeres zu tun, als uns permanent mit Fragen für die Landtagswahl 2026 zu beschäftigen.

Unser Land steht vor großen Herausforderungen: schnellere Verwaltung, bessere Bildung, Wettbewerbsfähigkeit erhalten, schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien. Dazu werde ich einen Beitrag leisten.

Ihr Parteichef Thomas Strobl beschert der CDU seit Monaten negative Schlagzeilen. Ein Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit Vorgängen in seinem Innenministerium und der Beförderungspraxis der Spitzenbeamten bei der Polizei. Der von Strobl ernannte höchste Polizist des Landes hatte sexuelle Kontakte mit mehreren Untergebenen — zuletzt musste er sich wegen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten, wurde aber freigesprochen. Ist das eine Hypothek für den Wahlkampf?

Sexuelle Belästigung ist ein No–Go, egal wo. Deshalb untersucht diese Vorgänge der Untersuchungsausschuss. Jetzt hier von der Seitenlinie aus vorschnelle Schlüsse zu ziehen, führt doch zu nichts Gutem. Unser Team im Untersuchungsausschuss arbeitet konzentriert und an der Sache orientiert. Ich werde mich dann äußern, wenn der Abschlussbericht vorliegt.

Der Fünf–Punkte–Maßnahmenplan und die Reformen in der Beförderungspraxis, die Minister Strobl jetzt angestoßen hat, gehen in die total richtige Richtung. Insgesamt hat Thomas Strobl als Innenminister viel erreicht. Er verantwortet die größte Einstellungsoffensive bei der Polizei, hat unsere Beamten besser ausgestattet und unseren Ermittlern mehr rechtlichen Möglichkeiten verschafft.

Zuletzt ist eine Diskussion um eine Reform der Bundesjugendspiele entbrannt. Kultusministerin Theresa Schopper begrüßt die Ideen und will sie im neuen Schuljahr umsetzen. In Grundschulen soll etwa nicht mehr auf den Zentimeter genau gemessen werden beim Weitsprung. Was halten Sie davon?

Gar nichts. Ich erinnere mich gern zurück an diese Wettkampftage. Beim Sport lernen Kinder Zusammenhalt, Fairness, Anstrengung. Sie lernen ihre eigenen Stärken und Schwächen kennen, den Umgang mit Sieg und Niederlage. All das ist doch wichtig. Wir sollten Leistung und Wettbewerb wieder zu besser besetzten Begriffen machen.

Das gehört zum Leben und hilft, Kinder stark zu machen. Deshalb dürfen wir nicht sämtliche Benotungen und Messungen aus unseren Schulen verbannen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. All das ist für das Leben nach der Schulzeit, Ausbildung, Studium, Handwerk, Mittelstand und Beruf wichtig.

International sind aber vor allem diejenigen Länder in Bildungsstudien vorne, die nicht mit Noten, sondern mit konkreten Leistungsrückmeldungen arbeiten.

Beides gehört zusammen. Wenn wir uns wirkungsvolle Bildungssysteme anschauen, bei denen das Kindeswohl im Blick ist und nicht nur Auswendiglernen auf dem Lehrplan steht, sind zwei Dinge entscheidend: Sie gehen individuell auf die Leistungsbedürfnisse der Kinder ein, geben aber auch Rückmeldungen zum Leistungsniveau, damit sich die Kinder anstrengen, um besser werden zu können.

Unser Bildungsversprechen ist: Jeder Junge und jedes Mädchen im Land kann alles erreichen, wenn die Bereitschaft besteht, sich auf den Hosenboden zu setzen und die Ärmel hoch zu krempeln. Es geht um Chancengleichheit am Start, nicht um die Ergebnisgleichheit am Ziel. Deshalb glauben wir an ein empathisches, gegliedertes, durchlässiges System, das bestens auf das Leben vorbereitet.

Aufregung herrscht zudem um die Pläne des Bundes, das Geld für die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, kurz: GAK–Mittel, zu kürzen. Ist das Sparen hier sinnvoll?

Diese Kürzungen sind inakzeptabel. Die Ampel in Berlin hat weder Empathie noch Sympathie für den ländlichen Raum. Baden–Württembergs Kraft kommt auch daher, dass urbane Zentren und ländliche Regionen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Landesverfassung gibt gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land als Ziel vor, der Bund ist durch das Grundgesetz verpflichtet, die Agrarstruktur zu verbessern.

Die Pläne richten sich gegen die Menschen und die Transformation im ländlichen Raum. Dessen Zukunft steht auf dem Spiel. Sie soll geopfert werden, damit die Ampel Geld freibekommt, um ihr brüchiges Bündnis an anderer Stelle notdürftig zusammenzuhalten. Das können wir als CDU und Vertreter der Menschen in Baden–Württemberg nicht hinnehmen.

Unser Landesagrarminister Peter Hauk hat komplett recht, wenn er sagt, dass der zuständige Minister der Grünen in Berlin, Cem Özdemir, jetzt endlich auch mal handeln muss. Wenn der Bund nicht von seinen Plänen abrückt, müssen wir als Land dagegen klagen. Wir werden mit unserem Koalitionspartner über diese Frage sprechen und eine gute Lösung finden.

Viele Kommunen klagen über die große Belastung, die durch die Unterbringung von Flüchtlingen entsteht. Das Land braucht neue Unterkünfte, freiwillig hat sich aber keine der 1101 Kommunen dazu bereit erklärt. Was jetzt?

Wir sind in unseren Städten und Gemeinden schon weit über die Belastungsgrenze hinausgekommen. Wir können unmöglich so weiter machen wie bisher. Deshalb müssen wir endlich die illegale Migration begrenzen. Aktuelle Berechnungen gehen von rund 300.000 Geflüchteten pro Jahr in unserem Land aus. Die Anerkennungsquote liegt oft nur bei drei bis vier Prozent. Unsere Gesellschaft und Sozialsysteme sind auf Zuwanderung dieser Größenordnung nicht vorbereitet und nicht in der Lage, das zu stemmen.

Deshalb ist der Hilferuf aus den Kommunen seit Monaten verzweifelt und stößt bei SPD–Innenministerin Nancy Faeser auf völlig taube Ohren. Wenn nicht endlich gehandelt wird, birgt das für die Gesellschaft eine enorme Sprengkraft. Europa schaut fassungslos auf die Migrationspolitik der Ampel. In Österreich ist die Zuwanderung um 18 Prozent gesunken, in Deutschland um 78 Prozent gestiegen. Dieser Effekt ist hausgemacht. Und wir brauchen Kontrollen an den EU– und deutschen Außengrenzen.

Und wir müssen Staaten wie Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten definieren. Was wir aber auch brauchen, ist ein akzeptables und niederschwelliges Arbeitskräftezuwanderungsgesetz. Wir wollen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und brauchen keine ungesteuerte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme.

Sind Ihre Vorstöße zur Begrenzung der Migration nicht auch der Versuch, den hohen Zustimmungswerten für die AfD zu begegnen? Muss die CDU wieder weiter nach rechts rücken, oder verliert sie dadurch die breite Mitte?

Ich glaube, politische Probleme werden nicht dadurch gelöst, indem man sie ignoriert, sondern klar anspricht und vor allem am Ende auch löst. Das ist im Übrigen auch das beste Mittel, um die AfD zu schlagen. Die CDU hat ihren Platz in der politischen Mitte, indem sie Angebote macht an eine breite Mehrheit der Gesellschaft, als große Klammer, die unser Land zusammenführt und zusammenhält.

Wo wir als Christdemokraten als gesellschaftliche Kraft auf Demut, Gelassenheit und Zuversicht setzen, lebt die AfD von Spaltung, Hetze und Nervosität. Deshalb unterscheidet uns zur AfD inhaltlich, habituell und sprachlich alles.