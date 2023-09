Hagel verkündet Entscheidung über Kandidatur

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel will am Mittwoch offiziell verkünden, ob er für den CDU-Landesvorsitz kandidieren möchte. In der Partei gibt es daran keine Zweifel ‐ dem 35-Jährigen werden seit Monaten Ambitionen auf den Vorsitz und auf die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026 nachgesagt. Hagel will sich auf einer Konferenz der Kreisvorsitzenden mit dem Landesvorstand am Mittwochabend erklären. Die Christdemokraten kommen um 18.00 Uhr im Haus der Architekten in Stuttgart zu einer hybriden Sitzung zusammen. Im Anschluss sind Pressestatements geplant.

Offiziell wird der Landesvorstand dann beim Parteitag im November in Reutlingen gewählt. Der amtierende Landeschef Thomas Strobl hatte am Montag erklärt, dass er beim Parteitag nicht erneut kandidieren wolle. Zuletzt war der Druck auf Strobl deutlich gewachsen. Der Innenminister steht wegen der Affäre um den Polizei-Inspekteur und einen damit verbundenen Untersuchungsausschuss politisch seit Monaten in der Kritik.