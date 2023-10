Viele Gemeinden möchten Einheimische bei einer Bauplatzvergabe bevorzugen. Das ist rechtlich schwierig, vor allem wegen EU-Regeln gegen Diskriminierung. Dies zeigen etwa die Beispiele Ummendorf im Kreis Biberach und Öpfingen im Alb-Donau-Kreis.

Vor mehr als zwei Jahren hat sich eine Taskforce aus CDU-Landtagsfraktion und Gemeindetag Baden-Württemberg vorgenommen, einen Kriterienkatalog zu erstellen, an dem sich Kommunen bei der Bauplatzvergabe rechtssicher orientieren können. Nun liegt er vor.

Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklären CDU-Fraktionschef Manuel Hagel und Gemeindetagspräsident Steffen Jäger, was er leisten kann ‐ und was nicht.

Herr Hagel, Herr Jäger, warum hat das so lange gedauert?

Jäger: Von Anfang an war klar, dass es keinen Schnellschuss geben kann. Das Ausgangsdilemma war, dass wir über ein hochkomplexes Rechtskonstrukt sprechen. Nur ein kleiner Teil ist Landesrecht, mehr regelt der Bund und noch viel mehr die EU. Dieser Rechtsrahmen führt dazu, dass staatliches Handeln dem vernünftigen Baden-Württemberger nicht mehr vermittelbar ist.

Wir haben unsere Kraft und unseren Mut darauf konzentriert, in der eigenen Verantwortung fürs Land etwas auf den Tisch zu legen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, weil es die kommunalen Handlungsmöglichkeiten ausweitet.

Hagel: Wir wollen Lösungen, die im Alltag funktionieren und umsetzbar sind. Entscheidungen müssen so stark wie möglich in der Verantwortung unserer Kommunen sein. Das ist unser erklärtes politisches Ziel als Christdemokraten. Deshalb arbeiten wir mit den Profis vom Gemeindetag Hand in Hand. Mit Tatendrang, aber auch gelassen und souverän, gehen wir ans Werk.

Bei der Vergabe von Bauplätzen zu reduzierten Preisen gibt es Vorgaben, auf die sich die EU mit dem Bund und dem Land Bayern geeinigt hat. Nun ging es um Standards für den Verkauf von Grundstücken zum Marktwert. Werden diese Kriterien vor Gericht standhalten?

Jäger: Die absolute Rechtssicherheit kann niemand gewährleisten. Wir sind aber davon überzeugt, dass unser neuer Muster-Kriterienkatalog zur möglichst transparenten, nachvollziehbaren und diskriminierungsfreien Bauplatzvergabe beitragen kann.

Das Innenministerium als oberste Rechtsaufsichtsbehörde teilt unsere Auffassung. Was es aber immer unbedingt braucht, ist eine gute Begründung der Gemeinde in einer Präambel, wie genau diese Kriterien zum Gedeihen der Gemeinde beitragen sollen.

Haben Sie sich an Gerichtsurteilen orientiert? Im Fall von Ulm-Jungingen etwa hatte das Verwaltungsgericht Sigmaringen geurteilt, dass es okay sei, Punkte nur bis zum dritten Kind zu vergeben ‐ wogegen eine Familie erfolglos geklagt hatte. Auch in Ihrem Katalog gibt es nur Punkte bis zum dritten Kind.

Jäger: Als Landesverband haben wir die aktuelle Rechtsprechung immer im Blick und haben uns auch hier an Gerichtsurteilen orientiert. Aber der Rahmen war durch die europäischen Vorgaben schon recht klar.

Hagel: Machen beginnt mit Wollen. Gerichte interpretieren und urteilen darüber, was Parlamente an Recht setzen. Deshalb ist der Fingerzeig auf Gerichte nur die halbe Wahrheit. Als Politik brauchen wir die Kraft, dem Zentralismus mehr Regionalität gegenüberzustellen.

Diesen Weg wollen wir mit den Kommunen gehen und dabei Dringliches von Wichtigem trennen. Dringlich ist etwa das Ziel, junge Familien in dem Ort eine gute Zukunft zu ermöglichen, wo ihre Kinder zur Schule gehen, sie arbeiten und sich ehrenamtlich einbringen.

Die Gemeinde Öpfingen hat Punkte fürs Ehrenamt nach einem Gerichtsurteil für eine erneute Bauplatzvergabe gestrichen. Warum sind diese in ihren Musterkriterien enthalten?

Hagel: Wir brauchen bürgerschaftliches Engagement, das macht Gemeinwohl in einer Gemeinde doch aus. Daher muss Ehrenamt einen Vorteil bringen. Es ist doch Wahnsinn, dass wie in Öpfingen der eigene Bürgermeister im Ort keinen Bauplatz bekommt. Und wenn wir das als Problem erkennen, dann müssen wir es ändern.

Jäger: Es wäre doch nicht erklärbar, wenn Ehrenamt, das doch zum Gemeinwohl beiträgt, bei der Bauplatzvergabe keine Rolle spielen darf. Bei der vergünstigten Bauplatzvergabe ist es als Kriterium auch rechtlich ausdrücklich zulässig.

Wenn eine Gemeinde in der Begründung zu den Kriterien für ein Baugebiet herleitet, dass es dazu beitragen soll, ehrenamtliche Strukturen zu stärken, kann das sicher helfen.

Ist durch die Kriterien sichergestellt, dass auch Menschen von außerhalb eine Chance auf einen Bauplatz haben? Mit Ortsbezug können Bewerbe 150, ohne Ortsbezug maximal 100 Punkte erreichen.

Hagel: Das ist doch absurd. Von genau dieser so falschen Interpretation des Diskriminierungsansatzes habe ich genug. Das heizt doch die gesellschaftliche Stimmung so sehr auf. Politik für die Mehrheit im Land ist eben nicht die Summe aller Einzelinteressen.

Wir müssen wieder mehr den Mut haben, dass unsere Rechtssetzung den Rahmen regelt, aber nicht das Rahmeninnere. Dieser Politikansatz bedeutet dann aber auch mehr Eigenverantwortung.

Jäger: In Summe zählt der Ortsbezug nicht mehr als 50 Prozent. Das ist ja auch bereits in den EU-Kautelen so angelegt. Wir haben eine Deckelung bei 100 Punkten eingeführt, auch wenn man in einem ersten Schritt theoretisch 150 Punkte erreichen könnte.

Sind die Kriterien mit Bund und EU abgestimmt?

Jäger: Wir als Gemeindetag sind der Überzeugung, dass solche Musterkriterien keiner weiteren Abstimmung bedürfen. Wir haben ein sehr ordentliches, mutiges Ergebnis vorgelegt, das die Bauplatzvergabe aber sicher noch nicht vollständig vereinfacht. Deshalb überlegen wir, beim Bund und der EU einen zusätzlichen Stein ins Wasser zu werfen.

Wir haben in unseren Städten und Gemeinden eine sehr positive Grundhaltung zur EU, sie steht für Sicherheit und Wohlstand. Aber wir haben ein Problem mit der Rechtssetzung, wenn in Dinge eingegriffen wird, die man besser vor Ort klären könnte. Das Stichwort hier heißt Subsidiarität. Diese wurde aus Sicht unseres kommunalen Landesverbands nicht so stark berücksichtigt wie die Wettbewerbsfreiheit.

Hier arbeiten wir gerade an einem neuen methodischen Grundansatz, der den Kommunen wieder mehr Handlungsfreiheit einräumt. Zur Europawahl kommendes Jahr erwarten wir aus Brüssel dazu klare Signale. Das wäre wichtig für die weitere Akzeptanz.

Hagel: Wir checken gerade, wer die richtigen Gesprächspartner beim Bund und der EU sind. Im Frühjahr wollen wir mit unseren Landrätinnen und Landräten, sowie Oberbürgermeistern nach Brüssel reisen, um für diese Linie zu werben. Im EU-Wahlkampf wird das Thema einer funktionierenden Verwaltung eine tragende Rolle spielen.