Hagel: Probleme in Migrationsdebatte nicht tabuisieren

Probleme in der Migrationsdebatte dürfen aus Sicht von CDU-Fraktionschef Manuel Hagel nicht tabuisiert werden. In der SWR-Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“ warnte er am Donnerstagabend, die Diskussion Extremisten zu überlassen. „Ich rate uns dazu, diese Probleme auch in der politischen Mitte zu diskutieren.“ Für Hagel steht fest, dass die Kommunen in Baden-Württemberg schon jetzt über dem Belastungslimit sind. „Wohnraum wird knapp, Helferkreise sind nicht mehr in der Lage, zu helfen“, sagte der CDU-Politiker. Der Zuzug ins Land müsse stärker begrenzt werden.