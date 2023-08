Hagel kritisiert Cannabis–Pläne der Ampel

Kiffen wird legal — möglicherweise noch vor Jahresende. Entsprechende Pläne der Bundesregierung stoßen in Baden–Württemberg auf Kritik. Selbst ein Politiker, der die Reform mit verhandelt hat, sieht offene Fragen.

Die Ampel–Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat in der vergangenen Woche ihre Pläne für den Umgang mit Cannabis präsentiert. Bislang ist der Besitz verboten, allerdings wird dieser bei geringen Mengen vielerorts nicht strafrechtlich verfolgt. Geht es nach der Bundesregierung, dürfen Erwachsene demnach künftig 25 Gramm der Droge besitzen und drei Pflanzen privat anbauen. In Cannabis–Clubs könnten Mitglieder dann gemeinsam Pflanzen züchten und ernten. Frei verkäuflich soll die Droge aber zunächst nicht sein.

„Fatale Botschaft“

Baden–Württembergs CDU–Fraktionschef Manuel Hagel hält wenig von diesem Vorhaben aus Berlin. „Das Ganze sendet eine fatale Botschaft gerade an junge Menschen: ,Kiffen in der Freizeit ist okay. Es ist ja für Erwachsene legal’“, sagte der Ehinger der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei sei Kiffen keineswegs ungefährlich, das zeigten Studien. „Dabei haben wir mit Alkohol und Tabak schon zwei legalisierte Drogen und sehen dort, dass wir im präventiven Bereich viel tun müssen. Was wir überhaupt nicht gebrauchten können, ist eine keine dritte legale Droge“, so Hagel. Stattdessen solle im Bundeshaushalt Geld für die Vorbeugung von Suchtproblemem gekürzt werden. „Das ist ein Unding und passt doch hinten und vorne nicht zusammen.“

Grünen–Landesminister Lucha begrüßt Cannabis–Pläne

Der Koalitionspartner der CDU im Land seht das anders. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat die Reformpläne in Berlin für seine Partei mit verhandelt. Er begrüßt die Freigabe grundsätzlich. Warum, erklärt ein Sprecher so: „Trotz Verbot ist der Konsum von Cannabis, insbesondere auch unter jungen Menschen, angestiegen.“ Deshalb sei es an der Zeit, andere Weg einzuschlagen. Die Legalisierung erlaube es nun unter anderem, den Schwarzmarkt und die organisierte Kriminalität in diesem Sektor einzudämmen und die Reinheit des Cannabis am Markt zu kontrollieren. Das soll giftige Beimischungen verhindern.

Wichtig sei es, Kinder und Jugendliche vor den für sie gefährlichen Folgen von Cannabiskonsum zu schützen. Studien zeigen, dass etwa die Hirnentwicklung vor allem Heranwachsender durch Kiffen beeinträchtigt werden kann. Deswegen warnen Ärzteverbände vor einer Freigabe. Lucha pocht auf eine wirksame Prävention auf allen Ebenen — und will zum Schuljahresstart selbst Handlungsempfehlungen dazu vorlegen.

Hoher Verwaltungsaufwand durch neue Cannabis–Vorgaben

Lucha hat noch Fragen an SPD–Mann Karl Lauterbach, seinen Amtskollegen in Berlin. So sei zu klären, wie der Bund sich an den Kosten beteiligen werde, die durch die Pläne entstehen, etwa für die Prävention. Und: Für die Länder entstehe ein hoher Verwaltungsaufwand.

Das fürchten auch Kritiker des Gesetzes. Denn unter anderem sind die Vorgaben für die Cannabis–Clubs sehr detailliert — so müssen Cannabis–Gewächshäuser einen Sichtschutz haben, der Wirkstoff–Gehalt der Droge muss kontrolliert werden, ebenso die Abgabe an Menschen zwischen 18 und 21 Jahren. CDU–Fraktionschef Hagel warnt: „Die Ampel schafft ein neues Bürokratiemonster, das alle möglichen Stellen be– statt entlastet. Wir brauchen aber weniger Bürokratie und mehr Zuverlässigkeit bei staatlichem Handeln — wir brauchen einen schlanken, zuverlässig funktionierenden Staat und keine Wahlgeschenke der Ampelparteien um dieses chaotische und dauerstreitende Bündnis notdürftig zusammen zu halten.“

Verhindern kann die CDU das Vorhaben trotz Regierungsbeteiligung in Baden–Württemberg nicht — die Plänen können ohne Zustimmung der Länder in Kraft treten.