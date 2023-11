Hagel fordert 180-Grad-Wende: „Migrationspolitik am Ende“

Der designierte CDU-Landeschef Manuel Hagel hat eine 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik gefordert. „Die Migrationspolitik, die wir seit Jahren machen, die ist am Ende“, sagte er am Samstag beim Landesparteitag in Reutlingen. Ehrenamtliche in den Kommunen könnten nicht mehr. Man sei nicht an der Belastungsgrenze angekommen, sondern längst darüber hinaus, sagte Hagel. Man löse politische Probleme auch nicht dadurch, dass man sie tabuisiere. Es gehe nun darum, den Zuzug schnell und effektiv zu begrenzen.