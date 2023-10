Hagel an Söder und Rhein: „Glasklarer Auftrag zu regieren“

Der Vorsitzende der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion hat den Ministerpräsidenten von Bayern und Hessen zu deren Wahlergebnissen gratuliert. „Herzlichen Glückwunsch an die Ministerpräsidenten Boris Rhein und Markus Söder“, teilte Manuel Hagel am Sonntagabend mit. „Das ist ein glasklarer Auftrag zu regieren!“ Die Union sei in beiden Bundesländern ein Stabilitätsanker. „Als CDU sind wir dann erfolgreich, wenn wir ein überzeugendes Angebot an die Mitte der Gesellschaft machen“, fügte er hinzu.

Für die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP ist der Wahlabend nach Ansicht Hagels eine Klatsche. „Die Kanzlerpartei SPD wird von der AfD auf die Plätze verwiesen. Schallender kann die politische Ohrfeige gar nicht mehr sein.“ Wer die Themen der Menschen nicht ernst nehme, werde von den Menschen nicht mehr ernst genommen, teilte Hagel mit.