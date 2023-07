Häckselplatz in Flammen: Gefahr vor Wald– und Wiesenbränden

Die Gefahr von Wald– und Wiesenbränden sinkt in Baden–Württemberg laut Deutschem Wetterdienst erst nach dem Wochenende. Bis dahin gelten beim Graslandfeuerindex verbreitet und beim Waldbrandgefahrenindex zumindest vereinzelt die zweithöchste von fünf Warnstufen. Im Laufe des Sonntags sind der Prognose zufolge örtlich Schauer zu erwarten bei bis zu 28 Grad. In der Nacht zum Montag dominieren demnach Wolken den Himmel, Gewitter sind möglich.

Mutmaßlich aufgrund der derzeitigen Witterung und möglicher Gärprozesse hatte es nach Polizeiangaben am Mittwoch in Oberstenfeld (Landkreis Ludwigsburg) auf einem Häckselplatz gebrannt. Das Feuer breitete sich zwischenzeitlich auf rund 100 Metern über fast die gesamte Länge des Platzes aus, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Trotz starker Rauchentwicklung seien Anwohner nicht nennenswert beeinträchtigt worden. Rund 80 Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle und bekämpften danach noch Glutnester.