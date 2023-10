Energiewende

Habeck ruft zum Handeln in der Klimatransformation auf

Mannheim

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, im Bundestag. (Foto: Michael Kappeler/dpa )

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat für Zuversicht im Hinblick auf die Herausforderungen der klimaneutralen Transformation geworben. Jedoch dürfe Hoffnung „keine Ausrede sein im Hier und Jetzt zu Handeln“, sagte der Bundeswirtschaftsminister am Samstag bei der Tagung „Gemeinsam Handeln“ an der Universität in Mannheim.

