Gymnasiallehrer planen Klage für Arbeitszeiterfassung

Der Aufschrei war groß: Um Quereinsteiger für den Lehrerberuf zu gewinnen, hat das Kultusministerium mit einem umstrittenen Plakat geworben. Besonders heftige Kritik übte der Philologenverband, der die Gymnasiallehrer vertritt. Er sah die Lehrer pauschal als faul verunglimpft. Das Gegenteil sei der Fall, sagte Philologen–Landeschef Ralf Scholl am Donnerstag in Stuttgart. Deshalb wolle sein Verband nun vom Land eine Arbeitszeiterfassung für Lehrkräfte einklagen.

1804 Stunden müssen Beamte in Vollzeit pro Jahr arbeiten. Tatsächlich sei der Arbeitsaufwand für Lehrer aber deutlich höher, sagte Scholl. Zusammen ergeben Weihnachts–, Faschings–, Oster–, Pfingst–, Herbst– und Sommerferien 75 Tage. 30 Tage davon haben Lehrkräfte Anspruch auf Urlaub, der Rest ist unterrichtsfreie Zeit.

Scholl beruft sich auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts von vor einem Jahr. Demnach muss die Arbeitszeit von Beschäftigten aufgezeichnet werden. „Das Kultusministerium mauert“, so Scholl. Deshalb sei sein Verband in der Vorbereitung einer Klage gegen das Land. „Ich hoffe, dass wir das innerhalb von drei Monaten hinkriegen.“

Das Kultusministerin will derweil zunächst auf einen Vorschlag zur Zeiterfassung vom Bund warten, erklärt ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Zu beachten sei dabei, dass für Lehrkräfte lediglich eine wöchentliche Unterrichtsverpflichtung definiert sei, „nicht aber die sonstigen von ihnen zu übernehmenden Tätigkeiten“. Etwa Korrektur von Arbeiten und Unterrichtsvorbereitung. Diese Besonderheit müsse berücksichtigt werden.

Wie viel Lehrkräfte tatsächlich arbeiten, hat der Berufsschullehrerverband (BLV) durch eine Studie in Kooperation mit der Universität Mannheim erforscht, an der 477 Lehrkräfte teilgenommen und Tagebuch geführt haben. „Die Daten der Arbeitszeitstudie sind ein Schatz“, sagt Michaela Keinath, Vize–Vorsitzende des BLV. Im Oktober sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Der BLV sorgt sich um die Lehrerversorgung — nicht nur, aber auch zur Beschulung geflüchteter Jugendlicher. Viele von ihnen seien bereits 15 oder 16 Jahre, wenn sie ins Land kommen, und landeten dann in Vabo–Klassen („Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen“) an Beruflichen Schulen. Der Verband hatte im Juli mit einer Studie Alarm geschlagen, weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler von Oktober 2022 von 2845 in 200 Klassen auf fast 8000 in 460 Klassen im Juli gestiegen war.

Das Kultusministerium habe auf die Hilferufe reagiert, so Vize–BLV–Landeschef Michael Niedoba. Es sei etwa künftig möglich, die Jugendlichen in Vabo–Klassen je nach Sprachkompetenz differenzierter zu unterrichten. Wenn es aber nicht genug Lehrkräfte gebe, um dies auch umzusetzen, bleibe die Verbesserung reine Theorie. Laut der Studie vom Juli wollen 80 Prozent der Vabo–Schüler am Montag an die beruflichen Schulen zurückkehren. „Und es kommen neue dazu“, so Niedoba. Gerade im ländlichen Raum sei es schwierig, hierfür zusätzliche Lehrkräfte zu finden.