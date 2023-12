Gutachter im Prozess um Kindermord: Mutter unheilbar krank

Im Prozess gegen eine Mutter wegen des mutmaßlichen Mordes an ihren beiden Kindern hat ein psychiatrischer Gutachter über das Krankheitsbild der 44-Jährigen informiert. Er erklärte am Freitag am Landgericht Mannheim, dass die Angeklagte in Folge einer Hirnblutung eine organische Persönlichkeitsstörung entwickelt habe. Die Steuerungsfähigkeit sei dadurch massiv beeinträchtigt worden. Auf die Einsichtsfähigkeit habe die Störung aber keinen Einfluss. Die Voraussetzungen für die Unterbringung im psychiatrischen Maßregelvollzug sieht der Gutachter nicht erfüllt. Man könne die Erkrankung medikamentös eindämmen, jedoch nicht heilen.

Die Deutsche soll ihre sieben und neun Jahre alten Söhne am Karsamstag in Hockenheim nahe Heidelberg erst mit Medikamenten betäubt und dann erstickt haben. Am Freitag werden die Plädoyers erwartet. Womöglich spricht das Gericht auch noch ein Urteil.