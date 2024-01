Gut getippt: 30 neue Lotto-Millionäre in Baden-Württemberg

Glücksspiel

Eine Spielerin füllt einen Lottoschein aus. (Foto: Federico Gambarini/dpa/Illustration )

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 30 Menschen zu Lotto-Millionären geworden, das war einer weniger als im Jahr zuvor. Mehr Lotto-Glückspilze gab es nur im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 37 Neu-Millionären, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Donnerstag in Hannover mitteilte.

Veröffentlicht: 04.01.2024, 09:41 Von: Deutsche Presse-Agentur