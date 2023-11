Guirassy-Comeback beim VfB Stuttgart weiter offen

Der Einsatz von Torjäger Serhou Guirassy im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund ist weiter ungewiss. „Ihm geht es soweit ganz gut“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor der Partie gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und berichtete, dass Guirassy am Donnerstag erneut Teile des Mannschaftstrainings absolviert habe. „Wir müssen trotzdem abwarten“, erklärte Hoeneß. „Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen.“ Er erwarte eine „Punktlandung“. Guirassy sollte am Freitag voll trainieren können, um für einen Platz im Kader gegen Dortmund infrage zu kommen, so der Coach.

Guirassy hat in der bisherigen Saison der Fußball-Bundesliga schon 14 Tore erzielt. In den vergangenen drei Pflichtspielen fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:3) und beim 1. FC Heidenheim (0:2) verloren die Stuttgarter ohne den 27-Jährigen, im DFB-Pokal gegen Union Berlin (1:0) gewannen sie dazwischen.

Der VfB, bei dem Außenverteidiger Pascal Stenzel nach Oberschenkelproblemen wieder zur Verfügung steht, geht als Tabellendritter ins Duell mit den punktgleichen und viertplatzierten Dortmundern. Die Gäste meldeten sich drei Tage nach der 0:4-Klatsche im Prestigeduell mit dem FC Bayern München am vergangenen Dienstag mit einem 2:0-Sieg über Newcastle United in der Champions League zurück.

Das sei eine „gute Reaktion“ des BVB gewesen, sagte Hoeneß über den Erfolg des Vizemeisters in der Königsklasse. Überrascht davon sei er aber nicht gewesen. Die Dortmunder seien grundsätzlich eine „stabile Mannschaft“ und „stabil unterwegs“.