Noch ist vieles unklar: Drei junge Männer aus Hüfingen und Donaueschingen im Alter von 25, 26 und 27 Jahren sollen am 26. August 2023 um etwa 0.30 Uhr in einem Auto am Waldrand in Ebingen eine 25-Jährige unter Androhung und Anwendung von Gewalt vergewaltigt haben. Das wirft die Staatsanwaltschaft ihnen vor.

Seit Freitagvormittag wird der Fall am Landgericht Hechingen verhandelt. Äußern wollen sich die drei Männer bislang noch nicht.

Somit muss das Opfer auch eine Aussage vor Gericht machen. Um herauszufinden, was in dieser Nacht geschehen ist, müssen nicht nur die Frau, sondern auch weitere Zeugen sämtliche Details rund um die Tat und die Intimsphäre der 25-Jährigen erläutern. Das Gericht hat dazu die Öffentlichkeit ausgeschlossen, neben Medienvertretern sind einzelne Zuschauer des Prozesses vor Ort gewesen.

Frau wollte Abend freundschaftlich verbringen

Laut der Anklage hatte sich die junge Frau nur mit einem der Angeklagten verabredet. Dieser hatte aber die beiden Mitangeklagten dabei. Auch wenn es anders ausgemacht gewesen sein soll, wollte die Frau den Abend freundschaftlich mit allen drei Männer verbringen, so heißt es in der Anklage.

Anschließend fuhren die Vier mit dem Auto zur Aral-Tankstelle in Ebingen und schließlich an einen Waldrand in Ebingen.

Dort soll es dann laut Anklage im Rahmen von „Wahrheit oder Pflicht“-Spielen und unter Androhung und Ausübung von Gewalt zu Berührungen an der Frau, aber auch an den Männern gekommen sein, was sich schließlich bis zur Vergewaltigung gesteigert haben soll. Immer gegen den Willen der Frau, so die Anklage. Nach der Tat sollen die Männer das Opfer noch nach Hause gefahren haben.

Die Verhandlung wird am späten Nachmittag sowie am kommenden Montag, 10 Uhr, fortgesetzt. Wir werden fortlaufend berichten.