Gruppe raubt zwei Männer aus

Zwei Männer sind in der Nacht zum Samstag in Stuttgart ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprach eine Gruppe von etwa zehn Personen einen 27-Jährigen und seinen 28-jährigen Begleiter an.

Veröffentlicht: 07.10.2023, 11:15 Von: Deutsche Presse-Agentur