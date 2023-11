Wer sollte über den Bildungsweg eines Kindes entscheiden? Laut der Landesverfassung von Baden-Württemberg sind es zuvorderst die Eltern. Sie werden als „verantwortliche Träger der Erziehung“ an erster Stelle genannt. Und das ist auch absolut richtig so. Denkt man diesen Grundsatz konsequent weiter, ist eine verbindliche Grundschulempfehlung Humbug, weil sie die Eltern in ihrem Auftrag entmachtet.

Grundschullehrkräfte, die schon vor 2011 unterrichteten, steht nicht selten das Grauen im Gesicht, wenn sie an die Zeit zurückdenken. Spätestens ab der dritten Klasse bestimmten Druck und Stress den Schulalltag von Kindern und Pädagogen gleichermaßen. Schließlich sollte die Grundschulempfehlung möglichst positiv ausfallen, weil sonst der Weg zur Wunschschule voller Hürden war.

Die Grundschulempfehlung gibt es immer noch, aber der damit verbundene Stress ist weg, seitdem final die Eltern über die weiterführende Schulart entscheiden dürfen. Erfahrungen zeigen, dass manche Kinder überfordert sind. Aber auch, dass die große Mehrheit der Familien sehr sorgsam und im Sinne der Kinder ihre Entscheidungen trifft. Ein Beispiel: Laut Empfehlungen könnten Tausende Kinder mehr auf einem Gymnasium lernen, die sich stattdessen für eine andere Schulart entschieden haben.

Verpflichtende Beratungsangebote sinnvoll

Um diejenigen Kinder, deren Eltern allzu überbordende Erwartungen haben, vor Frust und Abschulung zu bewahren, braucht es keine Rückkehr zur verbindlichen Grundschulempfehlung. Was wirklich helfen würde, wären verpflichtende Beratungsgespräche. Wer sein Kind an einer anderen als der empfohlenen Schulart anmelden möchte, sollte zum Gespräch einbestellt werden. Und zwar verbindlich. Das Beratungsangebot gibt es, aber die Verbindlichkeit nicht. Genau die braucht es laut der Praktiker aber, damit auch die richtigen Familien erreicht werden.

Eine solche verpflichtende Beratung könnte Familien darlegen, was es bedeutet, wenn sie ihr Kind voraussichtlich am Gymnasium dauerhaft überfordern. Aber umgekehrt auch, was es etwa für ein sehr leistungsfähiges Kind bedeutet, auf der Realschule zu lernen.