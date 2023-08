Grünen–Fraktionschef Schwarz: „Kann über Merz nur den Kopf schütteln“

Andreas Schwarz nutzt gerne Metaphern, um sein Verständnis von Politik zu erklären. Vor dem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ bearbeitet der 43–Jährige ein Vesperbrett mit einem Handbohrer, den er von der Bauwirtschaft geschenkt bekommen hat. Für Veränderungen, etwa beim schleppenden Ausbau von Wohnraum, müsse man dicke Bretter bohren, sagt der Wirtschaftsjurist, der mit Frau und Tochter in Kircheim/Teck wohnt.

Der Reihe nach erklären Parteien die Grünen zum Hauptgegner: die AfD natürlich, zuletzt auch CDU–Chef Friedrich Merz und im Interview jüngst mit uns auch Ihr FDP–Kollege im Landtag Hans–Ulrich Rülke. Warum kann Sie niemand leiden?

Ich kann über die Behauptung von Friedrich Merz nur den Kopf schütteln, denn im Land arbeiten wir mit der CDU gut zusammen. Wir machen seit vielen Jahren eine erfolgreiche Politik — und geht es nach mir, setzen wir diese auch über die Legislaturperiode hinaus fort, damit Baden–Württemberg wirtschaftlich stark bleibt und noch ökologischer wird. Von Hans–Ulrich Rülke habe ich noch vor einem halben Jahr gelesen, dass er die Grünen auffordert, die Koalition mit der CDU zu beenden und eine Ampel auch im Land einzugehen.

Das schließt er für diese Legislaturperiode inzwischen aus.

Genau. Das zeigt doch: Der FDP fehlt offenbar der Kompass. Wer braucht also die FDP?

CDU–Fraktionschef Manuel Hagel ist mit Rülke medienwirksam gewandert. Ein Signal, dass Ihr Koalitionspartner mit anderen flirtet? Sorgen Sie sich?

Nein. Unser Koalitionsvertrag gilt bis 2026 — und es gibt noch einige Punkte in den kommenden zweieinhalb Jahren umzusetzen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Nachfolgedebatte zu führen?

Rechtzeitig vor der Landtagswahl. Ministerpräsident Kretschmann hat gesagt, er sei für die gesamte Legislaturperiode gewählt.

In einem früheren Interview sagten Sie uns, dass Sie als Fraktionschef ein ähnlich breites Themenspektrum haben wie der Ministerpräsident. Sind Sie der natürliche Nachfolger?

Das Themenfeld ist in der Tat gut vergleichbar. Mein Ziel ist es, dass wir Grünen weiterhin die größte Fraktion, den Ministerpräsidenten und die Landtagspräsidentin stellen. Bis dahin ist es mir wichtig, dass wir die Themen angehen, die den Menschen aktuell unter den Nägeln brennen: eine sichere, bezahlbare, klimafreundliche Energieversorgung, eine gute Gesundheitsversorgung, finanzielle Hilfe für die Menschen, die darauf angewiesen sind, und Investitionen in gute Bildung — insbesondere eine Stärkung der Grundschulen.

Wäre der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nicht die Lösung für billigen und klimafreundlichen Strom gewesen? Hier, aber auch bei anderen Themen wie der neuen Gentechnik oder Homöopathie, lassen die Grünen Ideologie vor Rationalität walten, sagen Kritiker.

Die Atomkraft ist und bleibt eine Risikotechnologie. Welche Gefahren sie mit sich bringt, haben wir in Tschernobyl und Fukushima gesehen. Was die Laufzeiten betrifft: Man kann ein AKW nicht einfach an– und ausschalten wie eine Stereoanlage. Die Endlagerung des radioaktiven Mülls ist bis heute nicht geklärt. Für einen Weiterbetrieb hätte man neue Brennstäbe kaufen müssen — die kommen in der Regel aus Russland. Das alles sind keine ideologischen Argumente, sondern Fakten — es überwiegen einfach die Nachteile. Wir müssen vielmehr die erneuerbaren Energien ausbauen.

Bis Ende des Jahres weisen die Regionalverbände im Land hierfür zwei Prozent ihrer Flächen aus. Erste Entwürfe dazu stimmen mich sehr zuversichtlich. Momentan sind 400 Windkraftanlagen in der Planung oder im Genehmigungsverfahren. Das macht deutlich: Wir haben die Trendwende geschafft. Bei der Gentechnik höre und verstehe ich die große Sorge der ökologischen Landwirtschaft, dass sich gentechnisch veränderte Organismen auch auf ihren Feldern ausbreiten. Nur durch eine Kennzeichnung gentechnisch veränderter Produkte haben alle künftig eine Wahlfreiheit.

Zudem haben viele Menschen ein Gefühl grüner Bevormundung. Da geht es um Heizkessel, Photovoltaikpflicht und die Mahnung, auch auf dem Land auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen — auch wenn es kaum welche gibt. Verstehen Sie den Unmut darüber?

Wenn wir in Baden–Württemberg 2040 und in Deutschland 2045 klimaneutral sein wollen, muss auch die Wärmeversorgung klimaneutral werden. Außerdem werden die Preise für Öl und Gas in den kommenden Jahren massiv steigen — vor allem wegen globaler Entwicklungen. Ich will nicht, dass es für die Menschen, die jetzt noch schnell eine Ölheizung einbauen, in ein paar Jahren ein böses Erwachen gibt, weil sie dann ihren Brennstoff nicht mehr bezahlen können.

Auch Heizen muss erschwinglich bleiben. Deshalb machen wir uns jetzt an die kommunale Wärmeplanung. Ich werbe für Solarenergie und Tiefengeothermie, denn die Erde und die Sonne schicken uns keine Rechnung. Wir werden industrielle Abwärme nutzen. Biogas wird eine große Rolle spielen. Damit muss sich die Politik auseinandersetzen, und zwar sachlicher als in den vergangenen Monaten.

Laut Architektenkammer fehlen im Südwesten 200.000 Wohnungen. Der Fördertopf für neue Sozialwohnungen war schon im Mai leer. Die Baupreise steigen massiv, der Kampf um Wohnraum wird härter — auch angesichts der 170.000 Menschen aus der Ukraine sowie 40.000 Asylsuchende aus anderen Ländern, die seit Anfang 2022 nach Baden–Württemberg gekommen sind. Welche Lösung gibt es hierfür?

Mir wird berichtet: Das bundesweite Ziel von 400.000 neuen Wohneinheiten ist machbar. Wir haben mit einer Milliarde Euro im Doppelhaushalt das stärkste Wohnraum–Förderprogramm aller Zeiten. Und klar ist: Wir müssen die Genehmigungsverfahren digitalisieren und beschleunigen. Der essenzielle Punkt für die Bauwirtschaft sind die Fachkräfte. Deshalb habe ich schon früh zu einer Ideenwerkstatt zur Fachkräftegewinnung eingeladen.

Beim Bauen gilt es, 3000 Normen zu beachten. Hinzu kommen gesetzliche Regelungen von Bund und Land. Vielleicht könnten Sie ja die Landesbauordnung entschlacken — etwa Vorgaben für Radstellplätze abschaffen?

DIN–Normen abzuspecken ist Aufgabe der Industrie. Die Landesbauordnung haben wir im Februar angefasst und dabei das Aufstocken von Gebäuden erleichtert. Sinnvollen Vorschlägen, das Bauen effizienter und kostengünstiger zu machen, stehe ich aufgeschlossen gegenüber. Gleiches gilt für innovatives und ökologisches Bauen: Etwa, indem wir künftig mehr in die Höhe bauen, um Flächen zu schonen und uns an den Klimawandel anzupassen. Oder indem wir mehr Baumaterial wiederverwerten. Die Stadt der Zukunft ist eine Schwammstadt, wo Starkregen dezentral versickern kann — wir haben ja vor wenigen Tagen gesehen, wie wichtig das ist.

Den Fachkräftemangel haben Sie gerade schon angesprochen, auch Arbeitskräfte für einfachere Tätigkeiten fehlen allenthalben. Sie haben das Thema an sich gezogen und eine Fachkräftestrategie entwickelt. Weil die zuständige Ministerin das nicht kann?

Eine gute Fachkräftestrategie ist essenziell für unseren Wirtschaftsstandort — das ist Chefsache, und ich bin Vorsitzender der größten Regierungsfraktion. Für die Ideenwerkstatt zur Fachkräftegewinnung habe ich alle relevanten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an einen Tisch geholt und mit ihnen drei Handlungsfelder identifiziert: Erstens muss der Übergang von der Schule in den Beruf besser werden. Dafür wollen wir etwa die Berufsorientierung mit verpflichtenden Praktika ausbauen und mehr Ausbildung in Teilzeit möglich machen.

Zweitens streben wir eine familienfreundlichere Arbeitskultur an, einen Ausbau der Kinderbetreuung, um die Potenziale gerade von Frauen stärker zu heben. Und wir brauchen drittens eine zentrale digitale Plattform, über die Fachkräfte aus dem Ausland schneller einen Anerkennungsstatus bekommen. Dazu gehört auch, geflüchtete Menschen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das alles werden wir in unserer Fraktionsklausur im September genauer besprechen.

Zuletzt hat sich Ihr Koalitionspartner immer stärker emanzipiert. Hat die CDU zu Beginn der Legislaturperiode noch alles Grüne abgenickt, gibt es zunehmend Widerstände — etwa gegen das Mobilitätsgesetz. Wird das Regieren konfliktträchtiger?

Nein. Unsere Koalition ist stabil. Beim Landesmobilitätsgesetz sind die Fraktionen in gutem Austausch. Ich bin zuversichtlich, dass wir nach der Sommerpause weiterkommen. Denn wir wollen den Menschen im ganzen Land attraktive Angebote für Alternativen zum Auto machen. Gerade in den ländlichen Regionen ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zentral: Er wertet sie auf und ist ein Beitrag für den Klimaschutz.

Ein Ausblick auf die zweite Hälfte der Legislatur: Wohin muss das knapper werdende Geld fließen?

Da sehe ich fünf Schwerpunkte: Für den Ausbau der erneuerbaren Energien müssen Flächen konkret festgelegt werden, damit Investoren Planungssicherheit haben. Wir setzen unsere Fachkräftestrategie um, damit Unternehmen im Land genügend gut ausgebildete Mitarbeiter haben. Wir investieren weiter in Forschung und Entwicklung etwa von grünem Wasserstoff, damit wir weiter ein grünes Wirtschaftswunder in Baden–Württemberg haben. Die Grundschulen werden wir stärken, um allen Kindern gute Bildungschancen zu ermöglichen. Und wir bringen den Bürokratieabbau voran, um Bürgern und Unternehmen das Leben leichter zu machen.

Muss das Land darauf bis 2025 warten, bis es Geld aus einem neuen Doppelhaushalt gibt? Oder sollte es einen Nachtragshaushalt im Herbst geben?

Derzeit kann man gar nichts ausschließen. Ich habe den Eindruck, dass nun viele ihre lang gehegten Forderungen wieder auf den Tisch legen. Das hilft uns jetzt nicht weiter. Ich wünsche mir eine sachliche Debatte um Investitionen und um die Schuldenbremse.