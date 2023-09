Landtag

Grüne und CDU stellen sich gutes Zeugnis aus

Stuttgart / Lesedauer: 2 min

Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und Manuel Hagel, CDU-Fraktionsvorsitzender. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl haben sich die Spitzen der grün–schwarzen Regierungskoalition selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. „Wir haben in den letzten Jahren Baden–Württemberg erneuert, Baden–Württemberg vorangebracht“, sagte Grünen–Fraktionschef Andreas Schwarz am Montag in Stuttgart.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 12:41 Von: Deutsche Presse-Agentur