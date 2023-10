Die Grünen in Baden-Württemberg haben sich am Samstag bei ihrem Parteitag im oberschwäbischen Weingarten klar an die Seite Israels gestellt. Einstimmig haben die Delegierten einem Antrag zugestimmt, mit dem sie ihre uneingeschränkte Solidarität zu Israel bekunden und den „terroristischen Überfall“ der Hamas auf das Land verurteilen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras geht einen Schritt weiter. Sie fordert, die Zusammenarbeit mit Islamverbänden im Land zu prüfen.

Ich hätte in diesen Statements gerne gelesen und gehört, dass sie den Terror der Hamas verurteilen. Muhterem Aras an die Islamverbände im Land

Konkret kritisierte Aras in ihrer Rede Stellungnahmen von Islamverbänden wie dem Zentralrat der Muslime nach dem Angriff der Hamas auf Israel mit mehr als 1000 Toten. „Diese Stellungnahmen waren scheinheilig und relativierend“, erklärte sie. „Ich hätte in diesen Statements gerne gelesen und gehört, dass sie den Terror der Hamas verurteilen als das, was er ist. Ein durch nichts zu rechtfertigender barbarischer Terrorangriff“, so Aras.

Wenn wir vieles auf den Prüfstand stellen, dann müssen wir auch die Zusammenarbeit mit diesen Verbänden auf den Prüfstand stellen. Landtagspräsidentin Aras

Gier nach Öl und Gas finanziert Regime

Michael Blume (CDU), Antisemitismusbeauftragter des Landes, berichtete sogar von Morddrohungen in den vergangenen Tagen. „Aber ich hatte im Irak keine Angst und werde auch jetzt nicht damit anfangen.“ Blume hatte im Irak organisiert, dass 1100 Jesidinnen und Kinder über ein Sonderkontingent nach Baden-Württemberg umsiedeln könnten.

Den Grünen rief er zu, an ihrem Weg der Transformation der Energie hin zu Erneuerbaren festzuhalten. „Unsere Gier nach Öl und Gas finanziert autoritäre Regime“, so Blume. Erneuerbare Energien seien von enormer strategischer Bedeutung. „Wir müssen den Terror bekämpfen und dürfen ihn nicht noch parallel finanzieren.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte an, gegen jene, die den Terror hierzulande bejubeln, „mit der Härte des Rechtsstaats“ vorzugehen. Kretschmann zog Parallelen zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und mahnte, diesen nun nicht aus den Augen zu verlieren.

„Israel ist angegriffen worden aus dem Vernichtungswillen der Hamas, die Ukraine wird angegriffen aus dem Vernichtungswillen Putins“, so Kretschmann. Der Westen als Ganzes, die Demokratie als Staatsform stehe unter Feuer. „Dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren“, forderte Kretschmann.

Nouripour fordert Parteikollegen zum Nachdenken auf

Der Bundesvorsitzende Omid Nouripour rief seine Partei dazu auf, die „zurecht restriktive Haltung“ zu Waffenlieferungen zu überdenken. „Israel zu unterstützen, bedeutet auch, es militärisch zu unterstützen.“ Denn Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Der Beistand für Israel sei Deutschlands Verpflichtung. Verpflichtung sei es zudem, darüber, die Ukraine nicht zu vergessen.