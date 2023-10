Grüne Jugend wählt neue Spitze

Der Jugendverband der Grünen hat am Samstag seine Spitze neu gewählt. Die Karlsruherin Elly Reich wurde in ihrem Amt als Landessprecherin bestätigt. Neu im Duo ist Anne Mann, die zuvor genderpolitische Sprecherin des Jugendverbandes war und in Tübingen lebt, wie es in einer Mitteilung hieß.

Nach über zwei Jahren hatte Aya Krkoutli als Landessprecherin aufgehört. Sie bewirbt sich mit dem Votum der Grünen Jugend für den Parteirat der Landesgrünen.

Bei der Landesmitgliederversammlung in der Waldorfschule in Heidenheim sollte unter anderem der Landesfinanzrat neu besetzt werden. Im Mittelpunkt der Versammlung steht bei den Debatten diesmal das Thema Mobilität.