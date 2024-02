Großes Polizeiaufgebot am Amtsgericht Verden

Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin hat sich am zuständigen Gerichtsgebäude in Verden ein großes Polizeiaufgebot positioniert. Nach bislang unbestätigten Informationen soll es in der niedersächsischen Stadt um 13.30 Uhr eine Pressekonferenz geben. Rund um das Gebäude waren nach Angaben einer dpa-Reporterin vom Dienstag zahlreiche Polizisten mit Maschinenpistolen zu sehen. Die 65 Jahre alte Klette war zuvor in Berlin gefasst worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatten „Bild“-Zeitung und „B.Z.“ berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen fahndeten jahrzehntelang nach den Mitgliedern der Roten Armee Fraktion (RAF), Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Marie Luise Klette (65).