Großes militärisches Ehrengeleit für Schäuble

Mit einem Großen militärischen Ehrengeleit ist der gestorbene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble in Offenburg gewürdigt worden. Sargträger trugen unter musikalischer Begleitung am Freitagmittag den Sarg mit Schäubles Leichnam aus der Stadtkirche, wo zuvor die Trauerfeier stattgefunden hatte. Soldaten des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung hatten vor der Kirche in Ehrenformation Aufstellung genommen. Das Heeresmusikkorps Koblenz spielte Schäuble zu Ehren mehrere Musikstücke, darunter die deutsche Nationalhymne und den Trauermarsch aus dem Oratorium „Saul“ von Georg Friedrich Händel. Hunderte Menschen standen hinter Absperrgittern und verfolgten das Geschehen.

Im Anschluss sollte der Sarg in einem Trauerzug durch die Offenburger Innenstadt bis zu Schäubles letzter Ruhestätte auf dem historischen Waldbachfriedhof gebracht werden.

Anspruch auf ein Großes militärisches Ehrengeleit haben nur wenige Personen: etwa verstorbene hochrangige Bundeswehrsoldaten und Personen, deren Verdienste eine militärische Würdigung rechtfertigen, und Politiker mit besonderem Bezug zur Bundeswehr. So wurden unter anderen bereits die verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl und Helmut Schmidt auf diese Weise geehrt. Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.