Mannheim

Großeinsatz: Mutmaßlicher Straftäter festgenommen

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Einsatzfahrzeuge der Polizei sind bei einem Großeinsatz in der Innenstadt unterwegs. (Foto: Rene Priebe/PR-Video/dpa )

In der Innenstadt von Mannheim hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Am Vormittag hätten sich Hinweise auf „die Androhung einer schweren Straftat“ ergeben, teilte die Polizei in Mannheim am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 13:15 Von: Deutsche Presse-Agentur