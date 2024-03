Winfried Kretschmann macht als Ministerpräsident zum Ende der Wahlperiode 2026 Schluss - das hat das Urgestein der Grünen schon vor Monaten angekündigt. Kretschmann erkennt, dass es Zeit für frischen Wind im Land ist. Der 75-Jährige wirkt in seiner dritten Amtszeit müde. Seine Partei, der Kretschmann vor fünf Jahren noch ein Rekordergebnis beschert hatte, büßte auch im Südwesten deutlich an Zuspruch ein.

Das liegt einerseits an der Performance der Grünen in Berlin, die innerhalb der Ampel eine mindestens unglückliche Figur abgeben. Aber auch Kretschmann selbst muss sich Kritik gefallen lassen: Im Bildungssektor schmiert der Südwesten ab, beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinkt das unter grüner Führung regierte Bundesland in vielen Bereichen hinterher.

Und trotzdem: Der Landesvater ist beliebt, wie die neuen Zahlen der INSA-Umfrage im Auftrag der „Schwäbischen Zeitung“ zeigen. 82 Prozent der potenziellen Grünen-Wähler sind mit ihm zufrieden. Auch in anderen Parteien genießt er hohes Ansehen - ganze 61 Prozent der CDU-Wähler und sogar 22 Prozent der AfD-Wähler stehen dem Ministerpräsidenten wohlwollend gegenüber.

Warum ist Kretschmann nach wie vor so beliebt? Er hat, was viele andere Politiker heutzutage vermissen lassen: Profil. Er steht zu seiner Meinung - selbst, wenn er damit bei seinen Parteifreunden aneckt. Beispiele dafür gibt es zuhauf: Sei es die Gendersprache, deren Ablehnung er jüngst nochmals bekräftigt hat. Oder die Bezahlkarte für Flüchtlinge, für die er Rechtssicherheit fordert und sich damit sogar gegen seine Partei-Spitze stellt. Auch sein stetiges Plädoyer für das Auto als favorisiertes Fortbewegungsmittel gefällt längst nicht jedem Grünen.

Man mag Kretschmanns Politikstil als pragmatisch bezeichnen. Fakt ist aber: Seine Meinungen sind selten getrieben von Ideologie, nicht immer auf Parteilinie - und damit für viele Menschen glaubwürdig. Kretschmanns Erbe anzutreten, wird eine schwere Aufgabe - egal, wer sich am Ende durchsetzt. Sein Nachfolger sollte wissen, dass die Menschen im Südwesten einen meinungsstarken und integren Landesvater schätzen.