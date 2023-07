Landkreis Heilbronn

Grillunfall: Gasflasche setzt Einfamilienhaus in Vollbrand

Bad Rappenau / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Eine beim Grillen in Flammen aufgegangene Gasflasche hat ein Einfamilienhaus im Landkreis Heilbronn in Vollbrand gesetzt. Bei dem Notfall am Sonntagnachmittag in Bad Rappenau wurde ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 30.07.2023, 20:31 Von: Deutsche Presse-Agentur