Grenke: Aktien im Wert von 70 Millionen Euro zurückkaufen

Der Leasingspezialist Grenke will eigene Aktien im Wert von bis zu 70 Millionen Euro zurückkaufen. Maximal will das im SDax gelistete Unternehmen rund 2,3 Millionen eigene Scheine über die Börse erwerben, wie es am Dienstag in Baden-Baden mitteilte. Das Volumen entspricht fünf Prozent des Grundkapitals von Anfang August, als auf der Hauptversammlung grünes Licht für den Beschluss gegeben wurde. Bereits Mitte November hatte Grenke den Aktienrückkauf bekannt gegeben, neu ist nun das Volumen für die kommende Woche beginnende Maßnahme.