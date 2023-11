Granate gefunden: 200 Menschen werden in Sicherheit gebracht

Freiburg

Granate gefunden: 200 Menschen werden in Sicherheit gebracht

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Polizisten stehen hinter einem Polizei-Flatterband. (Foto: Hannes P. Albert/dpa )

Nach dem Fund einer Weltkriegsgranate im Freiburger Osten werden rund 200 Menschen vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Die Granate werde voraussichtlich am Montagnachmittag am Fundort im Stadtteil Littenweiler gesprengt, teilte die Stadt Freiburg mit.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 13:36 Von: Deutsche Presse-Agentur