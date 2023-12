Göppinger Weihnachtsmarkt nach Bedrohungslage wieder offen

Der Weihnachtsmarkt in Göppingen ist wegen eines Hinweises auf eine Bedrohungslage am Samstagabend geräumt und am Sonntag wieder für Besucher geöffnet worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hatte ein Mann am Telefon am Samstagabend eine Drohung ausgesprochen. Der Weihnachtsmarkt war daraufhin zügig geschlossen worden. Womit gedroht wurde - etwa ob es sich um eine Bombendrohung handelte - wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer der Mann ist, der die Drohung ausgesprochen hatte, ist derzeit unklar.

Man habe den Hinweis um 19.40 Uhr erhalten, danach wurden die Menschen gebeten, die Veranstaltung zu verlassen. „Das lief alles ruhig, gesittet und problemlos ab“, hatte die Polizei am Vorabend berichtet. Wie viele Menschen vor Ort waren, blieb unklar. Die Polizei war mit starken Kräften und einem Hubschrauber im Einsatz. Zunächst hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet.

Die Stadt Göppingen hatte am Samstagabend in einer Mitteilung von einer „Anschlagsdrohung“ gegen den Weihnachtsmarkt gesprochen. „Ich stehe mit den zuständigen Stellen im ständigen Austausch und hoffe, dass der Täter schnell überführt werden kann“, teilte Oberbürgermeister Alexander Maier darin mit. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger habe höchste Priorität, man begrüße die präventive Räumung des Marktes. „Polizei und Stadt werden weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn nötig“, sagte Maier.