Göppinger Handballer holen Löwen-Kreisläufer Gislason

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den Kreisläufer Ymir Örn Gislason als zweiten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 1,96 Meter große isländische Nationalspieler wechselt im Sommer vom Ligakonkurrenten Rhein-Neckar Löwen nach Göppingen. Das teilte der Verein am Freitag mit, machte zur Vertragslaufzeit jedoch keine Angaben. Der 26-Jährige feierte mit den Löwen in der vergangenen Saison den Titel im DHB-Pokal. Vor drei Wochen hatte Frisch Auf bereits Ludvig Hallbäck für die nächste Spielzeit geholt. Der schwedische Spielmacher steht derzeit noch in Dänemark bei Bjerringbro-Silkeborg unter Vertrag.