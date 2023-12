Polizeieinsatz

Göppingen: Weihnachtsmarkt nach Bedrohung wieder geöffnet

Göppingen / Lesedauer: 1 min

Polizeibeamte sichern den Weihnachtsmarkt in Göppingen ab. (Foto: Kohls/SDMG/dpa )

Nach der Räumung des Weihnachtsmarktes in Göppingen wegen eines Hinweises auf eine Bedrohungslage ist der Markt seit Sonntag wieder für Besucher offen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hatte ein Mann am Telefon am Samstagabend eine Drohung ausgesprochen.

Veröffentlicht: 02.12.2023, 21:45 Von: Deutsche Presse-Agentur