Göppingen verpflichtet schwedischen Handballer Hallbäck

Frisch Auf Göppingen hat zur kommenden Saison Ludvig Hallbäck als neuen Spielmacher verpflichtet. Der Schwede habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Derzeit spielt der 23-Jährige in Dänemark für Bjerringbro-Silkeborg. „Ludvig Hallbäck ist ein sehr spielstarker Rückraumspieler und zudem sehr ehrgeizig“, sagte Trainer Markus Baur: „Er spielt jetzt schon das dritte Jahr bei einem Spitzenclub in der dänischen Liga, hat dort viele Spielanteile und verkörpert den modernen Handball.“