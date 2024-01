Göppingen holt Handballer Klöve als Heymann-Nachfolger

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den dänischen Rückraumspieler Victor Klöve verpflichtet. Der 21-Jährige ist als Nachfolger von Nationalspieler Sebastian Heymann eingeplant und unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie die Schwaben am Montag mitteilten. Heymann schließt sich den Rhein-Neckar Löwen an, Klöve ist derzeit vom dänischen Champions-League-Vertreter Aalborg an IFK Kristianstad nach Schweden ausgeliehen.

„Er erfüllt das Profil eines kompletten Spielers, der sowohl im Angriff als auch im Abwehrmittelblock über großes Potenzial verfügt“, sagte Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne.