Glücksgefühle–Festival am Hockenheimring steht vor Premiere

Am Donnerstag soll am Hockenheimring zum ersten Mal das Glücksgefühle–Festival mit zahlreichen bekannten Musikern stattfinden. Wie die Veranstalter rund um Ex–Fußballprofi Lukas Podolski mitteilten, wurden für das bis Sonntag stattfindende Musikevent über 70.000 Karten verkauft. Für Kurzentschlossene sollen an der Abendkasse jedoch noch weitere bereit liegen.

An den Konzerttagen Freitag und Samstag sollen auf den beiden Großbühnen unter anderem Künstler wie Marteria, Cro, Leony und Felix Jaehn auftreten. Am Donnerstagabend dürfen sich Camping–Gäste den Angaben nach schon bei einer „Pre–Party“ eintanzen, bevor es am Folgetag richtig losgeht. Podolski nannte die Veranstaltung im Vorfeld eine „Endorphin–Tankstelle inmitten des Alltags“.

Abseits der Musikveranstaltung soll es auch einen Weltrekord–Versuch geben. Der Reiseveranstalter Schauinsland will den größten Nachbau eines Reisekoffers präsentieren.