Glücksforschung, das klingt ein wenig nach dem Blick in die Glaskugel, nach einer mehr oder weniger ernst zunehmenden Materie. In Wirklichkeit ist Glücksforschung ein anerkannter und internationaler Zweig der Volkswirtschaft, der auf statistischen Erhebungen basiert.

Finanzwissenschaftler von der Uni Freiburg Bernd Raffelhüschen Der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg zählt zu den führenden Forschern auf diesem Gebiet, mit seinem Team erstellt er den jährlichen Glücksatlas. Eine Studie, welche die Lebenszufriedenheit der Deutschen ermittelt, aufgeteilt nach Bundesländern und Regionen. Dabei kann sich der Experte auf Befragungen der Bevölkerung stützen, die seit 1983 fortlaufend erhoben werden.

Im Interview erklärt Raffelhüschen, weshalb in Baden-Württemberg das Glück trotz hohem Wohlstand nur mäßig ausfällt, wie Corona vor allem bei Frauen und Jugendlichen bis heute nachwirkt und warum das Leben auf dem Land unsere Zufriedenheit beeinflusst.

Herr Raffelhüschen, ist Glück überhaupt messbar?

Nein, das Glück messen wir tatsächlich nicht. Wir machen eine Zufriedenheitsanalyse, eine wohlfahrtstheoretische Analyse, die es in der Volkswirtschaft seit Jahrzehnten gibt. Wenn Sie einen Lottoschein ausfüllen und gewinnen, ist das Glück und Zufall. Zufriedenheit ist dagegen nichts Zufälliges, Zufriedenheit hat einen Grund. Und es gibt viele verschiedene Gründe.

Die Begriffe werden also synonym verwendet. Welche Faktoren bestimmen denn unsere Zufriedenheit beziehungsweise unser Glück?

Glücksforscher sprechen weltweit von den vier Gs des Glücks: Geld, Gesundheit, Gemeinschaft. Dazu kommt noch das Unerklärliche, das im Menschen liegt, seine Mentalität. Sehe ich ein Glas als halbvoll an oder als halbleer. Je nachdem, welche Perspektive ich einnehme, habe ich ein völlig anderes Verhältnis zu einem objektiv gleichen Zustand. Das nennen wir die genetische Disposition, das vierte G.

Für die Deutschen ist das Glas derzeit eher halbleer, oder?

Die Lebenszufriedenheit in Deutschland kannte lange nur eine Richtung, sie ging nach oben. Es wurde immer alles besser, im Grunde hatten wir ein zweites Wirtschaftswunder. Dann kam Corona, das hat uns heftig getroffen. Wir haben deutlich Federn gelassen, das gilt auch für Baden-Württemberg. Seit Corona kommen wir zwar langsam zurück, im jetzigen SKL Glücksatlas gerät dieser Prozess jedoch ins Stocken. Das ist der allgemeinen Lage zuzuschreiben, die Krisen nach Corona wie Ukraine-Krieg oder Inflation wirken dämpfend im Aufholprozess.

Der Südwesten tut sich trotz Wohlstand aktuell besonders schwer, …

…Baden-Württemberg ist jetzt Mittelfeld, war früher eher oberes Mittelfeld. Die Region ist zwar reich, die Gesundheitssituation bewerten die Menschen auch noch einigermaßen durchschnittlich. Bei der Einschätzung der Familiensituation, der Einkommenssituation oder der Arbeitssituation liegen wir aber eher unterdurchschnittlich.

Welche Gründe stecken denn dahinter?

Das ist spekulativ. Die Arbeitssituation ist aber nicht mehr so gut, es gibt jetzt auch Segmente mit höherer Arbeitslosigkeit. Zudem ist der Anteil jener, die eine frustrierte Einschätzung ihrer Situation abgeben, sehr stark gewachsen. Und obwohl wir die höchsten Einkommen in Deutschland haben, gibt es bei der Einkommenszufriedenheit einen Gewöhnungseffekt. Wenn ich nämlich immer schon ein hohes Einkommen hatte, ist eine Lohnerhöhung zwar schön und gut, aber so dolle dann auch wieder nicht.

Fürchten die Schwaben auch mehr als andere den Verlust von Wohlstand, gemäß, wer viel hat, hat auch viel zu verlieren?

Das ist mit Sicherheit auch ein Punkt. Denn wenn wir die Menschen fragen, wie optimistisch sie sind, dann sind wir das in Baden-Württemberg eher nicht.

In der Studie heißt es auch, dass der hohe Ausländeranteil in Baden-Württemberg, inzwischen auf Rekordniveau, mitverantwortlich sein könnte für die nur mäßige Zufriedenheit. Weil darunter das Verbundenheitsgefühl der Menschen leidet. Ist das nur eine Vermutung?

In den großen Städten wie Mannheim, Karlsruhe oder Stuttgart ist das sicher der Fall, in den mittleren und ländlichen Gebieten spielt das dagegen keine Rolle. In den Großstädten fühlen sich die Leute mit der Situation aber etwas überfordert, das dämmert langsam auch der Politik.

Im ländlich geprägten Württemberg herrscht entsprechend der Eindruck, dass manche Entwicklungen erst mit Verzögerung ankommen. Aber wird man nicht auch hier nun ein Stück weit von der Wirklichkeit eingeholt?

Ja, ein bisschen schon. Die ländlichen Räume sind eigentlich immer zufriedener, auch unter der Annahme, dass zum Beispiel in den Städten Ghettos entstehen. Das ist für die Leute jedoch weit weg, die sagen, mit Stuttgart will ich sowieso nichts zu tun haben, ich schaffe mir eine „Insel der Glückseligkeit“. Die städtischen Räume schwappen aber über ins Ländliche.

Damit geraten alte Sicherheiten ins Wanken. Unverändert hält sich dagegen das Klischee vom sparsamen Württemberger und dem genussfreudigen Badener. Ist das Land auch im Glücksempfinden geteilt?

Ja, die Südbadener haben einen Vorteil, das ergibt sich schon aus dem Wetterbericht. Im Regionenranking liegt Südbaden auf Platz 8, und ist damit eine der zufriedensten Regionen in Deutschland. Württemberg-Süd liegt dagegen auf Platz 20, das ist kurz vor den Schlusslichtern Berlin, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern.

Den Bayern dagegen geht es gewohnt gut, liegt das am unerschütterlichen „Mir san mir“-Selbstvertrauen?

Nicht alle Bayern schwimmen oben mit, aber im Prinzip stimmt das. Geld ist dort genauso vorhanden wie in Baden-Württemberg. Dazu kommt die Gemeinschaft in den städtischen und dörflichen Strukturen, dort können die Menschen ankommen, sind verwurzelt und integriert. Das schaffen die Bayern locker zum Beispiel mit ihren Biergärten und allerlei anderem. Und sie haben einen hohen Anteil ländlicher Bevölkerung, deshalb liegen ja auch in Holstein oder Münster die Zufriedenheitswerte so weit oben.

Warum sind die Menschen eigentlich auf dem Land glücklicher?

Das Land kann besser Strukturen aufbauen und bewahren. Das Land kann besser als die Stadt Familie zusammenhalten.

Trotzdem fühlen sich auch Familien überdurchschnittlich gestresst, oder?

Die Coronapandemie hat Jugendliche und Frauen mit Kindern am härtesten getroffen. Corona war für die Jugendlichen eine völlige Herausgerissenheit aus ihren Zusammenhängen, mit geschlossenen Universitäten und Schulen, sie hingen wie in einem luftleeren Raum. Und auch die Frauen, die mit ihren Kindern durch Homeschooling, Homeoffice und Haushalt mehrfach belastet waren. Wir haben den Frauen deutlich mehr zugemutet als den Männern. Und als alleinstehende Frau war man völlig verloren.

Im Prinzip befinden wir uns seither im Dauerkrisenmodus, ein Szenario jagt das nächste, zuletzt kam noch der Gaza-Krieg dazu. Ist unser Glück dadurch auf Dauer gefährdet oder angeknackst?

Die Zufriedenheit ist nichts Unendliches, daran muss man arbeiten. Dass wir auf der Welt Krisen haben, ist aber nichts Neues. Die individuelle Lebenszufriedenheit ist etwas sehr räumlich und lokal Empfundenes. Krisen rütteln uns zwar immer wieder durch, davon kann das Individuum aber abstrahieren und ohne weiteres Glück im Unglückszustand empfinden. Das ist ein wenig so wie bei den Kindern in den Bombennächten, die danach in den Bombentrichtern spielten.

Lässt sich eine solche Resilienz erlernen?

Im Glücksatlas testen wir die Variablen, die uns glücklich machen. Gesundheit, Gemeinschaft, Geld und genetische Disposition stehen dabei in einem multiplikativen Verhältnis. Anders gedacht: Angenommen ich bin ein Frustbeutel, der das Glas nicht als halbleer, sondern als gar nicht gefüllt ansieht. Wenn sie so einen mit Geld zuschütten, mit der besten Gesundheit der Welt ausstatten, mit der schönsten Frau, mit Kindern, Kumpels, also den besten Bedingungen, dann haben sie: viel, mal viel, mal viel ‐ mal null. Das ergibt nicht sehr viel. Daher weiß man, dass Zufriedenheit nie aus der Spitze entsteht, sondern aus dem Mixtum compositum. Deshalb muss der Baden-Württemberger an den Dingen arbeiten, die ihm fehlen. Da, wo er nicht viel hat, muss er zulegen, wo er viel hat, das kann er vernachlässigen.

Als Finanzwissenschaftler sind sie auch Rentenexperte. Eine sichere Rente ist für das persönliche Glück sicher nicht ganz unwichtig …

… absolut. Auch im Alter ist das Einkommen eine wichtige Variable von Zufriedenheit. Die Rente ist allerdings nur eine Form von Alterseinkommen. 50 Prozent der Senioren in Deutschland verfügen über Immobilienbesitz und haben keine Miete zu zahlen. Das ist deutlich mehr als in anderen Bevölkerungsgruppen. Natürlich gibt es auch welche, die runter fallen. Die Altersarmut hat jedoch die geringste Armutsquote unter allen Bevölkerungsgruppen.

Fällt es den Menschen trotzdem schwerer, im Alter glücklich zu sein?

Nein. Tatsächlich ist die Zufriedenheit im Lebenszyklus u-förmig verteilt. Am Anfang des Lebens sind die Leute eher zufrieden, und sie sind auch am Ende eher zufrieden. Dazwischen kommt ein Tal der Tränen. Der junge Mensch ist zufrieden, weil er nicht ahnt, was auf ihn zukommt. Der ist blauäugig. Der mittelalte Mensch ist im Stress, muss Karriere machen, Kinder erziehen, Familie ernähren und vieles mehr. Wenn es auf die 60 zugeht, und das sehen wir weltweit, werden wir wieder glücklicher. Daher sind die Menschen, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, eigentlich zufrieden.