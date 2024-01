Glatteisregen und Verkehrsprobleme im Südwesten erwartet

Autofahrer und Fußgänger im Südwesten müssen am Mittwochmorgen aufpassen: Es wird wohl überall rutschig. „Der Glatteisregen überdeckt morgen früh ganz Baden-Württemberg“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Entsprechend sind laut DWD starke Verkehrsbehinderungen zu erwarten.

Grund sind die sehr kalten Temperaturen im Frostbereich in der Nacht auf Mittwoch. Auf sie trifft ein Tiefausläufer, der aus Südwesten nach Osten über das Land zieht. Die Niederschläge fallen erst noch als Schnee und gehen dann in Regen über, der auf dem frostigen Boden gefriert und zu Glatteis wird. Im Berufsverkehr gegen 8 Uhr kann es dem DWD zufolge in ganz Baden-Württemberg gefährlich glatt werden.

Im Schwarzwald pfeift dazu noch ein starker Wind. Laut DWD kann es am Feldberg orkanartige Böen mit 110 Stundenkilometern geben.

Gefrierender Regen wird aber wohl nur am Mittwochmorgen und -vormittag ein Problem. Auf dem abendlichen Nachhauseweg dürften die Menschen wieder entspannter unterwegs sein. Denn dann wird es milder und das Eis beginnt zu tauen. Zum Mittwochnachmittag hin lasse die Glatteisgefahr nach, so der Sprecher. Am Mittwochabend können die Temperaturen im Rheintal dann auf bis zu 10 Grad, im Raum Stuttgart auf 6 Grad klettern.

Auch am Donnerstag gibt es wieder Regen - der gefriert aber wohl nicht, sondern geht am Nachmittag in Schnee über.

Wegen des Winterwetters hatte es bereits am Montag zahlreiche Unfälle gegeben. Bei Rottweil erfasste die Polizei zwölf Unfälle. In Heilbronn kam es zu rund 150 Glätteunfällen, in Offenburg zu 30. Auf der B312 nahe Biberach kippte ein Lebensmittellaster um, so dass die Straße stundenlang gesperrt werden musste. In der Nacht auf Dienstag sei es auf den Straßen in Baden-Württemberg jedoch ruhig geblieben, teilten die Polizeipräsidien am Morgen mit. Es habe wenige witterungsbedingte Unfälle gegeben.

Auf den Schienen kommt es wegen der Winterwitterung in Frankreich nach Angaben der Deutschen Bahn am Dienstag und Mittwoch zu Ausfällen im ICE-Verkehr zwischen Paris und Deutschland. Betroffen seien die ICE-Verbindungen im Fernverkehr zwischen Stuttgart und Paris sowie zwischen Frankfurt (Main) sowie Mannheim und Paris, hieß es auf der Webseite der Bahn.