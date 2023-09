Monika Stein kann kaum an sich halten vor Ärger. „Das Land ruht sich noch auf der Erhöhung um 200 Studienplätze für Grundschullehramt aus, die es vor fünf Jahren gegeben hat“, kritisiert die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Dienstag in Stuttgart. Fassungslos zeigt sie sich vor allem darüber, dass in der Landesregierung das Gerücht kursiere, es gebe in wenigen Jahren eine regelrechte Schwemme an Grundschullehrkräften. Ausgerechnet an der Schulart, die mit am heftigsten mit fehlenden Pädagogen zu kämpfen hat. „Das treibt mich fast in den Wahnsinn“, sagt sie.

Seit Jahren ist der Mangel an Lehrkräften das bestimmende Thema an den Schulen — im Bund wie im Land gleichermaßen. Wie viele Stellen an den Südwest–Grundschulen zum Schuljahresstart kommende Woche unbesetzt bleiben werden, wird wohl Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Mittwoch verkünden. Wie jedes Jahr wird sie in der letzten Sommerferienwoche vor Journalisten Zahlen, Daten und Neuerungen zum bevorstehenden Schulstart verkünden. Ebenso traditionell macht die GEW am Vortag den Auftakt.

Für Stein ist klar: Das Land muss mehr Studienplätze für das Grundschullehramt schaffen, um die Lehrerversorgung mittelfristig zu stabilisieren.

Studie spricht von großer Lehrkräftelücke 2035

Im Gegensatz zum Lehramt für die Sekundarstufe I, wo Studienplätze laut Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) unbesetzt bleiben, sei die Nachfrage beim Grundschullehramt höher als das Angebot. „Es kann nicht sein, dass Leute weggeschickt werden“, moniert Stein. Sie verweist auf eine Studie, die ihre GEW 2017 beim renommierten Bildungsforscher Klaus Klemm in Auftrag gegeben hatte. Hätte sich das Land an den Prognosen orientiert, gäbe es jetzt keinen Lehrkräftemangel, so Stein.

Vergangenes Jahr hat Klemm die Studie aktualisiert und erklärt, dass 2035 zwischen 16.000 und 27.000 Lehrkräfte insgesamt im Land fehlen werden. Inzwischen hat das Land deutlich mehr sonderpädagogische Studienplätze geschaffen, wie Stein lobt. Kurzfristig bleibe hier aber die größte Lücke, sagt sie. Stein geht davon aus, dass jede vierte Stelle für Sonderpädagogen unbesetzt bleibe.

Das Kultusministerium weist die Kritik laut Deutscher Presse–Agentur zurück. Die Zahl der Studienplätze für Grundschullehramt sei in mehreren Schritten von knapp 970 auf 1672 erhöht worden, teilte eine Sprecherin mit. Die letzte Erhöhung um 400 Studienplätze habe es von 2017 auf 2018 gegeben. Schon jetzt profitiere man von den ersten Schritten der Studienplatzerhöhung.

Mehr Geld, weniger Arbeit

Die meisten weiteren Forderungen, die die GEW der Landesregierung zum Schulstart ins Stammbuch schreibt, sind nicht neu. Nachdem das Land dieses Jahr erstmals Vertretungslehrkräfte über den Sommer bezahlt hat, fordert die Gewerkschaft dies auch für angehende Lehrer zwischen dem Ende des Referendariats und dem Berufsstart.

Grundschullehrkräfte sollen endlich auch eine höhere Gehaltsstufe, nämlich A13, bekommen. Lehrkräfte sollen mit Prämien und Zulagen in Regionen mit besonderem Mangel gelockt werden und Quereinsteiger deutlich besser auf den Umgang mit einer Klasse vorbereitet und begleitet werden — zum Wohl der Kinder und „damit sie nicht aus Frust oder Überforderung abspringen“, so Stein.

Besonders wichtig ist der GEW, die Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte ab 55 Jahren zu reduzieren, wie es Brandenburg tue. „Wir verlieren über zwei Drittel der Menschen, die unterrichten könnten, schon vor dem Ruhestand“, sagt Stein. Eine Altersermäßigung führe aus ihrer Sicht dazu, dass mehr Lehrkräfte bis zum Ruhestand im Job bleiben.