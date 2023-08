Wetter

Gewitter mit Hagel und Starkregen im Südwesten möglich

Stuttgart

Starker Regen und Wind macht die Straße schwierig zu befahren. (Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild )

Auch am Sonntag und zu Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Baden–Württemberg auf Unwetter einstellen. Vor allem am Sonntagnachmittag und -abend seien vereinzelt sogar unwetterartige Entwicklungen mit Hagelkorngrößen um zwei Zentimeter und extrem heftigem Starkregen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Vormittag mit.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 11:04 Von: Deutsche Presse-Agentur