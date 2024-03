Baden-Württemberg ist die Wiege des Feuerwehrwesens. Traditionsreiche Fahrzeughersteller und -ausstatter wie Magirus in Ulm geraten aber zunehmend unter Druck. Gewerkschaften nennen in der „Schwäbischen Zeitung“ deshalb drei konkrete Forderungen an die Politik zur Stabilisierung der Branche.

Es sind Geschichten wie die von Conrad Dietrich Magirus, die Baden-Württemberg den Ruf des Lands der Tüftler und Erfinder eingebracht haben. Er gründete die Freiwillige Feuerwehr in Ulm, entwarf Konstruktionen zur Bekämpfung von Bränden und schuf ein Unternehmen, um derlei Fahrzeuge selbst zu bauen - in diesem Jahr vor exakt 160 Jahren.

Bis Mitte März gehörte Magirus zum italienischen Nutzfahrzeughersteller Iveco. Nun hat der Münchener Finanzinvestor Mutares das Unternehmen mit seinen rund 1300 Beschäftigten an vier Standorten in Europa übernommen. Allein am Hauptsitz Ulm arbeiten 1100. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei 300 Millionen Euro, Magirus verzeichnete aber laut Iveco einen Verlust von 35 Millionen Euro.

Nicolas Bauer, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall, nennt dafür strukturelle Gründe. „Es gibt drei tarifgebundene Unternehmen im Land, die Feuerwehrfahrzeuge herstellen und ausrüsten.“ Rund 3000 Menschen seien bei diesen und ihren direkten Zulieferern beschäftigt. „Bislang sind diese oft unterhalb des Radars der Politik, der nicht klar ist, wie groß der Druck auf diese Branche ist.“

Problem 1: Zwischen Bestellung eines Feuerwehrfahrzeugs und der Auslieferung vergehen laut Bauer zwölf bis 18 Monate. „Für die Unternehmen wäre wichtig, dass die Fahrzeuge nicht erst ganz am Schluss bezahlt werden“, sondern wie etwa beim Bau einer Kita in Etappen, sobald ein Fertigungsschritt abgeschlossen ist. „In der Tat ist der Kapitalbedarf bei der Produktion von Feuerwehrfahrzeugen sehr hoch“, bestätigt ein Sprecher von Magirus. „Die Fahrzeuge sind sehr komplex und durchlaufen relativ lange die Produktion.“ Aufgrund der hohen Zinsen sei dies „gerade nicht mehr so einfach finanziell darstellbar“.

Bauer fordert daher von den Städten und Gemeinden, die für ihre Feuerwehren Fahrzeuge bestellen, den Preis in Zwischenschritten zu bezahlen. Ein Löschfahrzeug koste um die 450.000 Euro. Für eine Drehleiter fielen etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Euro an. „Dafür muss auch das Land seinen Zuschuss anteilig an die Kommunen auszahlen“, mahnt Bauer.

Der Zuschuss des Landes betrage aktuell je nach Fahrzeugtyp 22 bis 40 Prozent, Anzahlungen seien laut Landeshaushaltsordnung möglich, erklärt eine Sprecherin von Innenminister Thomas Strobl (CDU) und verweist auf das Finanzministerium. Dieses verweist derweil zurück auf das Innenministerium. Dessen Förderprogramm scheine so ausgestaltet zu sei, dass Anzahlungen eben doch nicht so einfach möglich seien, erklärt ein Sprecher von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne).

Problem 2: Steigen während der langen Fertigungszeit Kosten, bleiben diese an den Fahrzeugbauern hängen. Der Magirus-Sprecher erklärt: „Die Inflation bei Fixpreisverträgen führte über die letzten drei Jahre zu erheblichen Verlusten in der gesamten Branche.“ Gewerkschaftssekretär Bauer fordert daher eine sogenannte Preisgleitklausel, die Kostensteigerungen abfedert. „Das ist in vielen Bereichen üblich, etwa wenn eine Kita gebaut wird und sich Holz oder Zement verteuert.“ Das Land müsse seine Zuschüsse erhöhen, damit Kostensteigerungen nicht an den Kommunen hängen blieben, so Bauer. Auch der Deutsche Feuerwehrverband fordere eine Preisgleitklausel, so der Magirus-Sprecher. „Leider wird es von den Ländern, beziehungsweise Kommunen nicht durchgesetzt, teilweise wird sogar aktiv gegengesteuert.“

Das Innenministerium verweist auf die Kommunen. Sie seien laut Feuerwehrgesetz für die Ausstattung ihrer Wehren zuständig, so Strobls Sprecherin. „Die Möglichkeit eine Preisgleitklausel vertraglich zu verankern ist gegeben.“ Das Land unterstütze die Gemeinden. „Die Höhe der Zuwendungen wird regelmäßig überprüft und bedarfsgerecht angepasst“, sagt sie.

Problem 3: Braucht eine Kommune ein neues Feuerwehrfahrzeug, muss es dieses europaweit ausschreiben - und im Regelfall das wirtschaftlichste Angebot annehmen. „Tarifgebundene Unternehmen dürfen gegenüber den Billigheimern nicht die Gekniffenen sein“, betont Kai Burmeister, Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). „Wir Gewerkschaften wollen, dass mit Steuergeld gute Arbeit gefördert wird. Die Vergabe öffentlicher Aufträge muss deshalb im Land, aber auch im Bund und den Kommunen, an Tarifverträge gekoppelt sein.“

Ein Knackpunkt hierbei ist laut Gewerkschaften das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz, kurz: LTMG. Dieses zu reformieren hat sich Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag 2021 verordnet. Die oppositionelle SPD hat bereits zwei Mal Reformentwürfe in den Landtag eingebracht. Ein Kernelement, wie es der Abgeordnete Boris Weirauch in der Plenardebatte im Dezember 2022 ausführte: „Unternehmen, die vorsätzlich Tarifverträge unterlaufen, dürfen insbesondere nicht von öffentlichen Aufträgen profitieren.“ Die kommunalen Landesverbände hatten vergangenes Jahr in einer Stellungnahme indes infrage gestellt, ob es das LTMG überhaupt brauche, wenn es doch bundesgesetzliche Regelungen gebe. Diese Auffassung gelte weiterhin, sagt ein Sprecher des Gemeindetags.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat dennoch einen Reformentwurf erarbeitet - er liege den Regierungsfraktionen vor, erklärt eine Sprecherin. Dem Vernehmen nach ist darin enthalten, dass öffentliche Aufträge an tariftreue Unternehmen vergeben werden sollen. Die CDU-Fraktion steht aber offenbar auf der Bremse - aus Sorge um einen weiteren Bürokratieaufbau.

Es geht um die Frage, was uns Bevölkerungs-, Zivil- und Katastrophenschutz wert ist. Nicolas Bauer

Burmeister weist das zurück. „Man kann ein sehr schlankes Verfahren dafür finden, wenn man es politisch will.“ Denkbar sei, dass Unternehmen schlicht bestätigen, dass sie den Tarifvertrag anwenden. Immer mehr Kommunen beschäftigten sich mit dieser Möglichkeit. „Esslingen hat dies jüngst etwa bei einer Ausschreibung so entschieden.“ Die Verwaltung hinterfrage aber die Rechtssicherheit des Gemeinderatsbeschlusses. „Noch ist dieses Verfahren ein Graubereich“, sagt Burmeister. Deshalb brauche es Regelungen in Land und Bund. Bauers Fazit: „Es geht um die Frage, was uns Bevölkerungs-, Zivil- und Katastrophenschutz wert ist.“ Wenn die Hersteller im Land in Schwierigkeiten sind, nutzen sicher andere Länder wie China diese Chance.