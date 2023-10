Gewaltforscher: Von alten Schädeln für die Zukunft lernen

Mehr als 3500 Skelette aus dem Nahen Osten ‐ teilweise mehr als 14.000 Jahre alt ‐ haben Jörg Baten und ein internationales Forscherteam untersucht. Ihre Arbeit, veröffentlicht im Fachmagazin „Nature Human Behaviour“, zeigt: Zu Beginn der Entstehung der ersten Städte und Staaten stieg die Gewalt zwischen den Bewohnern zunächst an. Doch dann sank die Rate an gewaltsamen Todesfällen mit der Etablierung von Rechtssystemen, zentralen Armeen und religiösen Festen. Krisen, wie beispielsweise drastische Klimaveränderungen boten der Gewalt allerdings immer wieder neuen Nährboden. Daraus, sagt der Tübinger Wirtschaftshistoriker Baten, lassen sich auch Schlüsse für heute ziehen.

Herr Baten, Sie sind eigentlich Wirtschaftshistoriker. Gemeinhin denkt man dabei vielleicht an alte Rechnungsbücher, Warenprotokolle oder Zollregister. Wie kommt es, dass jemand wie Sie an sehr alten Schädeln forscht?

Die aktuelle Arbeit ist Teil des Sonderforschungsprojekts 1070 „RessourcenKulturen“ an der Uni Tübingen. Darin wollen wir den Einfluss von Gewalt auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Menschheitsgeschichte analysieren. Dafür haben wir ‐ und das ist eine Premiere ‐ Archäologie und Wirtschaftsgeschichte sozusagen vermengt. Ich muss sagen, das war bislang sehr produktiv. Bisher war es uns in der Wirtschaftsgeschichte nicht möglich, so weit in der Zeit zurückzugehen, da das Quellenmaterial fehlte.

Was genau haben Sie untersucht?

Grundsätzlich ist die Quellenlage für den Zeitraum von 12.000 bis 400 vor Christus natürlich sehr dünn. Wir konnten aber insgesamt 3539 Skelette aus dem Gebiet des heutigen Iran, Irak, Jordanien, Syrien, Libanon, Israel und der Türkei auf Verletzungen der Knochen analysieren, die nur durch Gewalt entstehen konnten. Das sind Dimensionen, die bisher nicht untersucht werden konnten. Dadurch haben wir eine gewisse Repräsentativität und können die Verläufe in den benachbarten Regionen über den gesamten Zeitraum abgleichen. Die Skelette stammen nicht etwa von Schlachtfeldern oder aus Massengräbern, sondern meist aus gewöhnlichen Friedhöfen und typischen Gräbern. Wenn wir beispielsweise auf Elitengräber gestoßen sind, haben wir diese separat behandelt. Das Ziel war schließlich, einen Querschnitt der Normalbevölkerung zu untersuchen.

Zu welchen Ergebnissen sind sie gekommen?

Wir wollten herausfinden, inwiefern die Entstehung von Städten und Protostaaten sich auf die Gewalt innerhalb der Gesellschaft auswirkt. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Gewalt mit dem Zusammenschluss der Menschen in diesen Strukturen zunächst anstieg. Wir nehmen an, dass erste Herrscher wie Warlords agierten und wenig Interesse daran hatten, Verbrechen zu unterbinden. Zudem gab es sicher Kämpfe um Ressourcen und Neid innerhalb der Gesellschaft. Opfer und Täter waren meist Männer ‐ das können wir bis heute beobachten. In der Kupferzeit, also etwa zwischen 4500 und 3300 vor Christus sehen wir fast schon eine Explosion der Gewalt.

Aber das bleibt nicht so?

Nein, mit der frühen und mittleren Bronzezeit kommt eine langfristige Abnahme. Wir sprechen dabei von der „Goldenen Zeit“ zwischen etwa 3300 und 1550 vor Christus. In diese Zeit fällt die Entwicklung von Rechtssystemen, organisierten Armeen und religiöser Feste. Auch der Handel nahm in diesem Zeitabschnitt in Mesopotamien zu, das belegen Tontafeln. All das könnte eine Rolle spielen. Einen Anstieg der Gewalt beobachten wir erst wieder mit Klimakrise, steigender Ungleichheit und dem Kollaps wichtiger Staaten in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit, also zwischen 1500 und 400 vor der Zeitenwende. Mit dem Zusammenbruch solcher Ordnungen fällt auch die polizeiliche Funktion weg.

Wie können Sie herausfinden, was Korrelation und was Kausalität ist ‐ welche Entwicklungen sich also vielleicht nur zufällig zeitgleich ereignen und welche einander tatsächlich bedingen?

Eine ganz eindeutige Kausalrichtung können wir natürlich nicht feststellen, da sehr viele Faktoren wirken. Wir haben aber mit der Entstehung der Städte und erster Staaten eine ganz neue Entwicklung, also sozusagen ein natürliches Experiment. Wir können davon ausgehen, dass dieses Phänomen sich auswirkt. Wenn wir die Auswirkungen der Gewalt auf die Entwicklung untersuchen ‐ also quasi in die entgegengesetzte Richtung blicken ‐ können wir uns Episoden in der Geschichte ansehen, in denen Gewalt von außen in eine Gesellschaft eingetragen wurde. Wie etwa bei den Einfällen von Reitervölkern im mittelalterichen Europa. Da können wir noch eher von Kausalität sprechen.

Mit der Bronzezeit verbindet man die Entwicklung effektiver Waffen. Bessere Waffen führen also nicht zwangsläufig zu mehr Gewalt?

Die rohe Gewalt innerhalb der Gesellschaft zwischen einzelnen Personen ‐ etwa in Beziehungen ‐ wird in dieser Zeit tatsächlich weniger. Teilweise verlagert sich die Gewalt möglicherweise eher nach außen, zum Beispiel gegen andere Staaten. Aber eine Zunahme von Bewaffnung führt nicht unbedingt zu mehr sogenannter interpersoneller Gewalt. Bronzewaffen waren wohl ohnehin eher den Eliten vorbehalten. Allerdings beobachten wir bis weit ins Mittelalter, dass die mit großem Abstand beliebteste Mordwaffe tatsächlich ein einfaches Stück Holz ist, etwa ein Knüppel. Eine Waffe, die etwa bei Wirtshauskeilereien oder auch bei häuslicher Gewalt eine große Rolle spielt und immer verfügbar ist. Vereinzelt haben wir für unseren Untersuchungszeitraum auch Pfeilspitzen gefunden oder das Blatt einer Wurfaxt.

Welche Schlüsse lassen sich aus der Arbeit und aus der weiteren Forschung für heute ziehen?

Grundsätzlich beobachten wir, dass der Zusammenbruch struktureller Gebilde zu mehr Gewalt führt. Das können wir auch beim „Schwarzen Tod“, der Pest im 13. und 14. Jahrhundert nach Christus sehen. Andererseits beobachten wir, dass immer dann, wenn der Bildungsgrad und Lebensstandard ansteigt, die Gewaltrate sinkt. Wir haben also immer wieder ein Auf und Ab. Für heute ist das interessant, weil auch heute die Gefahr größerer Zusammenbrüche droht. Vor einem konkreten Anstieg beobachten wir außerdem regelmäßig, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft zunimmt ‐ beispielsweise vor der Französischen Revolution. Heute steht das auch im Raum, zumindest gefühlt.

Nur gefühlt?

Tatsächlich geht es den Menschen im Durchschnitt heute viel besser als früher und die Lebensstandards gleichen sich international an. Darüber redet nur fast niemand. Die Lebenserwartung von Menschen auf dem afrikanischen Kontinent ist etwa zuletzt um zehn Jahre gestiegen. Das ist ein gewaltiger Sprung. Auch hierzulande muss sich jeder fragen: Wie schlecht geht es mir wirklich? Wir müssen von der gefühlten Ungleichheit wegkommen ‐ und dazu ist es wichtig, sich Statistiken anzuschauen.

Gilt das auch ganz konkret für die Gewalt? In den Nullerjahren war laut BKA-Statistiken die Zahl der Gewaltverbrechen in Deutschland höher als heute ...

Richtig. Das Gefühl, dass die Welt immer gewalttätiger wird, muss nicht stimmen. Auch hier gilt es, sich die numerischen Werte zu betrachten, selbst wenn das unserer menschliches Gehirn nicht gerne macht.

Ansonsten könnte nach Ihrer Beobachtung wohl erneut ein Gewaltausbruch drohen, zumal auch echte Krisen bevorstehen. Gibt es Möglichkeiten, früh entgegenzusteuern?

Ich glaube, dass es sehr viele Handlungsmöglichkeiten gibt. Man braucht beispielsweise eine breite Basis für politische Entscheidungen, die Teilhabe kann in vielen Ländern noch erweitert werden. Gleichzeitig kann man die Ungleichheit von Bildung und Einkommen weiter reduzieren und damit Konfliktpotential reduzieren. Auch technologischer Fortschritt kann dabei helfen. Beispielsweise können Smartphonekurse zur numerischen Bildung in weniger entwickelten Ländern, etwa der Sahelzone, die Einkommensungleichheit reduzieren.

Sie haben eingangs erwähnt, dass die Kooperation von Archäologie und Wirtschaftsgeschichtswissenschaftlern fruchtbar war. Ein Modell, das Schule machen könnte?

Wir können in der Forschung auf diese Weise noch viel angehen. Die Verknüpfung, da bin ich mir sicher, wird noch viele spannende Ergebnisse bringen. Vorstellbar wäre das etwa bei der Forschung zu Migration oder zur Ungleichheit der Geschlechter.