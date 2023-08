Minister Lucha zu Klinikpleiten: „Es gibt keinen Grund zur Hysterie“

Das Thema Krankenhausreform ist ein Dauerbrenner. Anfang Juli haben sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Ressortkollegen aus den Ländern nach langen und schwierigen Verhandlungen auf Eckpunkte geeinigt, um die Kliniklandschaft in Deutschland neu aufzustellen und sicher für die Zukunft zu machen. 14 von 16 Ländern haben zugestimmt: Schleswig–Holstein enthielt sich, Bayern stimmte dagegen.

Im Interview spricht Baden–Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) über die Einigung und die Konsequenzen für die Südwest–Kliniken, aber auch über drohende Engpässe in Sachen Kindermedizin und die schwierige Situation seines bayerischen Amtskollegen Klaus Holetschek (CSU).

Herr Lucha, die Krankenhausreform soll 2024 in Kraft treten. Doch bis sie in der Praxis wirkt, wird es dauern. Wie viele Krankenhäuser werden im Südwesten bis dahin noch schließen müssen?

Auf eine Zahl kann ich mich nicht festlegen. Wir haben einen ganz großen Teil der Prozesse hinter uns oder auf dem Weg — zum Beispiel auf der Ostalb. Wenn es noch zu Konzentrationen kommt, dann sind die sicher in der Raumschaft vertretbar und akzeptabel. Das Gesetz soll zum Jahresbeginn 2024 in Kraft treten und so in den Ländern umgesetzt werden, dass 2026 dann die neuen Vergütungen kommen können: 60 Prozent für die Pflege und Technik und nur noch 40 Prozent über Fallpauschalen.

Die Vorhaltepauschale ist vor allem für uns vernünftig, weil die Menschen in Baden–Württemberg noch immer die gesündesten sind und in der Vergangenheit am wenigsten Leistungen brauchten. Dafür wurden wir bislang bestraft. Zu klären ist noch, wie der Finanzfluss dann laufen soll. Aber die Fristen sind wichtig, damit sich die Krankenhäuser darauf einstellen können.

Hängt Bayern in dieser Frage hinterher?

Bayern hat zumindest auf dem Papier sehr viele sehr kleine Standorte mit um die 100 Betten. Man muss natürlich immer schauen, welche Leistungen sich dahinter verbergen.

Ihr bayerischer Amtskollege Klaus Holetschek von der CSU hat die Krankenhausreform abgelehnt. Ist das dem Wahlkampf zur Landtagswahl im Herbst geschuldet?

Die bayerischen Stimmen im Bundesrat sind nicht die Mehrheit. Wenn unsere Eckpunkte im Gesetzestext umgesetzt werden, gibt es keinen Grund, nicht zuzustimmen. Mein bayerischer Kollege hat es nicht einfach. Der Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern verbietet es ihm aktuell, Krankenhäuser zu schließen. Holetschek ist sehr engagiert, aber er hat Wahlkampf. Sein Chef Markus Söder profiliert sich in erster Linie gegen die Ampelregierung in Berlin. Diese Reform ist aber keine Ampel–Reform, sondern eine Allländerreform. Sie ist überfällig.

Viele Kliniken sind schon aktuell in akuter Finanznot. Uns liegt der Plan vor, mit dem Sie die Krankenhäuser im Südwesten stützen wollen. Reicht das?

Der Bedarf liegt bei etwa 250 Millionen Euro. Mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft haben wir eine je hälftige Finanzierung beschlossen, obwohl das eigentlich nicht Landesaufgabe ist. Das heißt, wir werden uns an dem Rettungsschirm mit 126 Millionen Euro beteiligen. Es ist ein großer Erfolg, das so hinbekommen zu haben. Das zeigt, dass wir das ernst nehmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat immer betont, dass es kein Vorschaltgesetz vor der Krankenhausreform geben wird.

Wir tun uns leichter in Baden–Württemberg, nun schon Geld zur Stabilisierung unserer Krankenhäuser in die Hand zu nehmen, weil wir die Kliniklandschaft schon stark konzentriert haben — stärker als alle anderen Bundesländer. Deshalb ist das auch kein rausgeschmissenes Geld. Falls es doch noch Bundesgeld geben sollte, dürfen wir aber nicht am Ende für unsere Vorleistung bestraft werden. Darauf werde ich im Bund pochen.

Dass das Fallpauschalen–System nicht funktioniert, war ja längst sichtbar, zum Beispiel an den Kinderstationen. Warum wurde es nicht schon längst geändert?

Als ich vor 38 Jahren im Gesundheitssystem zu arbeiten begann, gab es vor allem ein Thema: die Kostenexplosion. Deshalb wurden ja die Fallpauschalen eingeführt. Das hat zu Problemen geführt. Die Krankenhausmanager haben tatsächlich Kapazitäten in fallzahlrelevante Geschäfte umgeschichtet, weil Kinderbetten nicht lukrativ waren. Hier haben wir schon letztes Jahr mit dem Bund nachgebessert. Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hatte vor allem ein Ziel: die Kassenbeiträge zu stabilisieren und dafür die Kliniken radikal zu zentralisieren. Dann kam die Pandemie und hat viele Schleusen geöffnet.

Wird es in diesem Jahr zu einem ähnlichen Notstand an Betten für Kinder kommen wie im vergangenen Jahr?

Kurz vor den Sommerferien hatten wir einen Kindergesundheitsgipfel mit allen relevanten Akteuren. Das Problembewusstsein ist da, die Kliniken und Praxen sind sensibilisiert. Eine Winterkrise wie in den vergangenen beiden Jahren erwarten wir nach aktuellem Stand aber nicht. Mein Chefepidemiologe sagt, dass es auf der Südhalbkügel, wo jetzt Winter ist, keine Anzeichen für eine große Infektionswelle gibt.

Eine Überlastungssituation erwarten wir derzeit also nicht. Langfristig brauchen wir wieder mehr Personal auf den Kinderstationen. Das wird ein bisschen dauern. Und wir müssen die Arzeneimittelgrundversorgung für Antibiotika, Fiebersäfte und Entzündungshemmer sicherstellen. Da muss der Bund ran. Die Vergütung für Generikaproduzenten und für Apotheker muss besser werden. Es darf nicht sein, dass die Anbieter vorzugsweise zum Beispiel in die Niederlande gehen, weil es dort etwas mehr Erlös gibt.

Es gibt keinen Grund zur Hysterie. Manfred Lucha

Kinderärzte–Chef Thomas Fischbach klingt da aber anders. Er hat jüngst vor eine Infektionswelle gewarnt und geraten, schon jetzt die Hausapotheke aufzustocken.

Fischbach war nicht gut beraten, den Menschen zu empfehlen, die Hausapotheke aufzufüllen. Es gibt keinen Grund zur Hysterie. Unser Informationssystem und unsere Logistik sind besser geworden. Im vergangenen Jahr hatten wir auch Krankenstände beim Klinikpersonal von bis zu 30 Prozent. Nun erhöhen die Kollegen und Kolleginnen in der Pflege vielerorts ihre Arbeitszeit um zehn oder 15 Prozent.

Was planen Sie konkret, um Patienten besser zu steuern? Gerade Notaufnahmen klagen lange schon über zu viele Patienten, die keine Notfälle sind.

Es wird nur ein gutes Steuerungsinstrument funktionieren: Eine gut funktionierende, aussagekräftige EPA, also die Elektronische Patientenakte. Alles andere sind Nebelkerzendebatten. Man muss wissen, wer braucht an welcher Stelle welche Versorgung. Die Navigation läuft über die 116117. Die Mitarbeitenden dort schauen in die EPA und empfehlen auf Basis der Vorgeschichte die nächsten Schritte. Der Schlüssel ist eine verbindliche Steuerung der Patienten. Wir reden hier nicht über Notfälle.

Jetzt haben wir die Situation, dass nicht immer für alle das volle Programm da ist. Lucha

Das ist eine Frage von Hubschraubern, rollenden Intensivstationen, Notaufnahmen und Klinikkapazitäten. Das Regelnotfallsystem ist aber von Montag bis Freitag in der Hand der Kassenärzte. Darauf legen die Kollegen auch wert. Wir können alle mitwirken, dass das System funktioniert. Das Prinzip lautet: digital vor ambulant vor stationär. Natürlich ist das schwierig.

Wir sind so sozialisiert, dass sofort jemand da ist, der Abhilfe schafft, wenn es uns zwickt. Wir konnten immer aus dem Vollen schöpfen. Jetzt haben wir die Situation, dass nicht immer für alle das volle Programm da ist. Deshalb brauchen wir Ordnung.

Aber was, wenn man nicht weiß, an wen man sich mit seinen Beschwerden wenden soll?

Genau dafür ist ja die 116117 und für den Notfall die 112 da. Die Zukunft ist digital. In Baden–Württemberg haben wir das ja schon mit Docdirekt erprobt. Das ist nur deshalb nicht weitergegangen, weil der Bund nicht anschlussfähig war. Aber Herr Lauterbach hat nun endlich auf uns gehört. Diese Reform ist deutlich näher an der Wirklichkeit als das, was uns zunächst zu den Krankenhäusern vorgelegt wurde.

Um den personellen Notstand an den Krankenhäusern zu lindern, sollen künftig mehr Eingriffe ambulant gemacht werden. Auf der anderen Seite leben immer mehr Menschen in Deutschland allein. Müsste da nicht gleichzeitig ein Betreuungsnetz aufgebaut werden, das unter anderem auch Hausbesuche vorsieht? Wer könnte das machen?

Wir müssen die Gräben der Budgets zwischen ambulanter und stationärer Versorgung überwinden. Der Trend geht zur ambulanten Behandlung, aber wir brauchen ein Mindestmaß an stationären Kapazitäten. Ich bin überzeugt, dass eine Quartiersentwicklung die Grundlage für eine stabile Krankenhausstruktur ist. Im Quartier ist die ärztliche und pflegerische Versorgung mitgedacht. Das ist keine Sozialromantik.

In 600 unserer 1101 Städte und Gemeinden gibt es hierfür Beispiele. Diese sorgende Gemeinde kümmert sich auch darum, dass Patienten zur richtigen Zeit an die richtige Stelle kommen. Gerade auch ältere Menschen, die alleine leben. Genau für die braucht es die sorgende Gemeinde. Von 1100 Gemeinden sind es 600 im Land, die schon solche sorgende Gemeinden sind. Wir fördern Quartiersentwicklung sehr systematisch.